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【新豬肉】灣仔碼頭新推兩款新豬肉素餃　低脂無添加防腐劑健康之選

精明消費 17:10 2020/05/15

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熱門 消委會 CuMask 十八年後的終極告白 烹飪教煮 降魔的 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 超市大搜查 口罩供應

灣仔碼頭新推健康水餃系列。（圖片由灣仔碼頭提供）

近年飲食界出現「植物性飲食」的趨勢，「新豬肉」的菜色愈來愈普及，灣仔碼頭全新推出「新豬肉純植物肉素水餃」系列，讓大家可以輕鬆零負擔享受植物性飲食。

「新豬肉純植物肉素水餃」系列包括「黑椒香菇新豬肉水餃」及「紫甘藍粟米新豬肉水餃」兩款口味，水餃低脂及無添加防腐劑，適合追求健康及想減肥修身的人士，也同時照顧到素食者和肉食者的需要。！

「黑椒香菇新豬肉水餃」以香菇配上香辛的黑椒，帶點少辣味。

黑椒香菇新豬肉水餃（圖片由灣仔碼頭提供）

「紫甘藍粟米新豬肉水餃」層次豐富，紫甘藍配上粟米，清新可口。

紫甘藍粟米新豬肉水餃（圖片由灣仔碼頭提供）

「新豬肉純植物肉素水餃」系列零售價每包HK$24.9，每包有12隻水餃，由即日起於Green Common獨家發售。

而旗下8間Green Common餐廳，更會推出三款素水餃的菜式，讓大家品嚐；其後指定銷售地點包括：百佳、惠康、大昌、華潤、Aeon永旺、Apita、YATA一田、HKTVmall，發售日期為5月25日。

責任編輯：王芷瑩

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