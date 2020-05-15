【抑鬱症】80億闊太葉玉卿長女患情緒病　胡芷欣曾想輕生感激母親陪抗病

▲ 葉玉卿陪長女胡芷欣面對情緒病。

1985年亞洲小姐季軍葉玉卿向來被封性感女神，自88年嫁給富商胡兆明後，便息影搬到美國，並育有3子女跟。雖然一家住在豪華巨宅，可是長女胡芷欣（Victoria）卻原來不快樂，近日Victoria更自爆曾於童年患上情緒病，胡芷欣更考慮過輕生。

葉玉卿接受傳媒訪問時，坦承初時未有發現女兒患病，直到胡芷欣15歲時才發覺，並與丈夫一起陪女兒面對。

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▲ 胡芷欣現長得亭亭玉立。（胡芷欣IG圖片）

星二代胡芷欣除了盡得媽媽葉玉卿的優良遺傳外，也出生於富裕家庭，令人羨慕。中學時期的Victoria就讀當地私立貴族學校，並於高中畢業時獲得6個獎學金，如今則在名牌大學Union College（美國聯合學院）繼續學業，可謂是美貌與智慧並重。

▲ 胡芷欣盡得媽媽的優良遺傳。（胡芷欣IG圖片）

然而，葉玉卿近日受訪指，Victoria自童年開始患有情緒病，卻一直未被發現，直到15歲時才被診斷患上注意力缺失症、強迫症、焦慮症及抑鬱症，更有輕生的念頭。含着金鎖匙出生的Victoria坦言：「原來金錢買不到快樂。」

當時的Victoria需要同時接受藥物治療及定期看心理醫生，而葉玉卿和丈夫胡兆明也有陪伴在側。葉玉卿從中有所得著，學懂聆聽且不可只去批評，漸漸懂得如何與子女相處。

她又表示今年年初曾陪同Victoria去紋身，並答應母女齊齊紋上同一圖案，可是因自己怕痛，暫時仍未進行。

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▲ 葉玉卿分享陪同女兒面對情緒病的經歷。（胡芷欣IG圖片）

幸好，Victoria坦言已步出陰霾，現於大學修讀哲學與心理學的她，希望開Blog寫下想法，分享過去病情及內心感受，誠實面對自己。21歲的Victoria目標完成大學後讀碩士，繼續探索心理學和哲學。

一家住古堡豪宅

葉玉卿於85年參選亞姐後於投身演藝事業，90年代離開電視圈轉投大銀幕，接拍了多部性感電影，被封為一代「性感女神」。及後轉戰樂壇，最為人所知的便是金曲《擋不住的風情》。

後來，葉玉卿認識了美國商人胡兆明，婚後便退居美國，先後誕下一女兩子。

葉玉卿一家生活富貴，丈夫生意涉足銀行界、航空界、地產界等，身家保守估計達至少80億港元，早年更花費5,000多萬港元，在紐約長島購入百年古堡莊園，達16,000呎，並花千萬改裝成一家5口的安樂窩。

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