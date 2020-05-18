【新冠肺炎】伊院試行功能性機械人向隔離病人送物資　減低醫護受感染風險

▲ 「醫護小助手」機械人示範運送物品到隔離病房情況。（馮漢柱攝 ）

因應疫情關係，各醫院都添置不少感染控制措施，以防醫護人員在工作期間被受感染。其中伊利沙伯醫院就以測試性質，引入了兩種功能性機械人，代替醫護人員送餐及物資予隔離病房的病人及運送樣本，從而減低醫護人員與病人的直接接觸，以減低其傳播風險。

▲ 伊利沙伯醫院以測試性質，引入了功能性機械人「醫護小助手」。（馮漢柱攝 ）

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機械人助醫護運送物資 避免與隔離病人直接接觸

伊利沙伯醫院引入的兩種功能性機械人作試行，包括來自以色列品牌的「醫護小助手」及美國品牌的「大力聰明仔」，兩款機械人早於2月下旬便開始協助醫護運送物資。其中以三層架為設計的「醫護小助手」則可在隔離病房中協助運送食物、物資及被服予病人。其操作方法簡單，其利用機頂鏡頭辨認病房天花上的預設標記，只需要在屏幕上輸入目的地，它就可以自行到達指定的單人病房，再由同行的醫護人員替小助手打開隔離病房的房門。其後流程如下，

「醫護小助手」會停在隔離病房與走廊相隔的中間房間裡

醫護會透過玻璃窗提醒病人取物

病人自行拿取相關的物資

連接隔離病房的門關上後，同行醫護將為小助手進行清潔

小助手在清潔後會自行返回充電處

▲ 醫護會透過玻璃窗提醒病人取物。（馮漢柱攝）

另一部功能性機械人「大力聰明仔」則代替醫護人員往返於主座大樓及病理學大樓之間，協助交收病人的病理樣本，減輕醫院員工的許運送工作。此機械人備有人工智能，可自行規劃出運送路線，同時亦配置不同儲物間隔，亦可避開物件及繞行，遇到障礙物時，會先停下並發出提示聲音，例如「唔該借借」，以提醒途人。

▲ 「大力聰明仔」可避開物件及繞行。（影片截圖）

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試行效果正面 相關技術或擴闊至不同範疇

試用期滿後，院方曾就醫護小助手應用作意見調查，醫護人員對今次試用的安排亦呈反應正面。有指小助手容易使用且有利於長距離及重物的運送，同時可以減少醫院穿著及脫下保護衣的次數。此外，病人對於可應用機械人運送物資，也感覺特別和有趣。試行期間，院方亦有為其中一名病人送遞其家人帶到醫院的湯水，使其病人倍感親切。

▲ 「醫護小助手」遇到障礙物時會發出「excuse me」聲響，繼而停下來並顯露出生氣樣子。（馮漢柱攝）

是次試行後，院方未來將加強機械人助手與病房設施的互動及配合，如提升其功能，使機械人可自行開門等。院方亦將研究以機械人科技擴闊至不同範疇，以支援院內其他服務的可行性。

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記者：郭家穎