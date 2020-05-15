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【海洋公園救亡】李繩宗：公園若倒閉將無法保障動物福祉　疫下難覓合適居所　

社會 17:40 2020/05/15

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熱門 消委會 CuMask 十八年後的終極告白 烹飪教煮 降魔的 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 超市大搜查 口罩供應

立法會財委會今日（15日）正式審議海洋公園54億元撥款申請。（陳國峰攝）

港府建議撥款54億元予深陷財困窘境的海洋公園「救亡」，包括償還逾30億元商業貸款，立法會財委會今日（15日）正式審議撥款申請。公園管理層承認，公園若果倒閉，將無法保障園區動物福祉，在新冠肺炎疫情下亦難為牠們覓得有水準及能力的合適居所。

立法會議員鄭松泰在會上關注海洋公園如要倒閉，園區動物將何去何從。公園行政總裁李繩宗回應時表示，公園有7,500隻動物，涵蓋400多個品種，承認公園一旦倒閉，將無法保障園內動物的福祉，為牠們尋覓適合居所的問題亦大，因受新冠肺炎疫情影響，能夠找到有水準及能力的處所接收動物存在難度，為屆時香港會失去一批珍貴動物而感到可惜。

議會陣線毛孟靜提及，知悉公園擬於7月開幕新動物展館，涉及小狐獴 （meerkat），詢問園方更多有關新展館的詳情。李繩宗回應時透露，該新展館將設於公園兒童區，計劃今年7月開幕，涵蓋小狐獴 （meerkat）及大象龜兩種動物，牠們透過交換或政府充公後轉贈而來，新展館項目整體共投放6,000萬元，以提升家長及小朋友入園認識更多大自然知識。

港府宣布海洋公園撥款削減至54億元　若6月未獲資助將面臨倒閉

會上多名議員均憂慮公園的撥款申請會成為「無底深潭」，其中民建聯周浩鼎質疑公園若繼續定位做大型主題公園只是「燒銀紙」，要求當局及公園解釋清楚未來會如何改革公園。

商務及經濟發展局局長邱騰華回應時表示，海洋公園是香港一個重要資產，於公共康樂及教育上有貢獻，在保育上亦確立了國際地位，希望大家體諒公園目前狀況，同時重申日後可考慮如何為公園進行重新定位及發展，檢討小組於未來半年裡會為公園發展尋求新突破，但不希望看到公園要清盤。

【海洋公園救亡】劉鳴煒：檢討可商港人免費遊公園　盼財委會通過54億撥款紓倒閉危機

海洋公園今年1月曾爭取政府注資106億元重新定位及發展，受新冠肺炎疫情影響而停業逾3個月，損失約7億元，已無條件按原有計劃發展；本周一（11日）政府建議撥款54億元，資助公園未來一年營運，當中逾30億元償還商業貸款，否則公園6月內會面臨破產倒閉。

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記者：陳曉瑩

疫情 李繩宗 邱騰華 商務及經濟發展局 海洋公園 新冠肺炎疫情

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