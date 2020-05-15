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【瑞士名錶】Zenith全新36萬轉超高振頻機芯　挑戰1/100準確計時極限

休閒 18:15 2020/05/15

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熱門 消委會 CuMask 十八年後的終極告白 烹飪教煮 降魔的 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 超市大搜查 口罩供應

Defy 21 Carl Cox是Zenith跟世界知名DJ兼製作人Carl Cox合作設計，搭載1/100秒計時機芯，配以碳纖維錶圈及夜光縫線錶帶。9時位置的副錶盤用上唱片造型，以表達出Carl Cox的音樂人身份（$149,900）（陳智良攝）

36,000這個數字，早就成為Zenith的標記，品牌於1969年發明了每小時振頻達36,000轉、準確度達1/10秒的El Primero自動機芯，是當時全球最精準的計時機芯，就連勞力士Daytona腕錶當年也用上它。近年，品牌將機芯不斷強化，震撼作有經全新改動後所推出的Defy El Primero 21 360,000轉超高振頻機芯，精準度提升至1/100秒，可見品牌對精準的極致追求。

當51年前Zenith成功創造出全球首個36,000轉高振頻的El Primero自動計時機芯之後，品牌就成了業界的焦點，而往後的路Zenith就是朝著「精準」的目標繼續前進。

51年前首款搭載El Primero機芯的錶款名為A384，此枚復刻版參照了原型版本打造，內置El Primero 400型自動機芯。（$64,600）（陳智良攝）

當時設計嶄新的「梯形」錶鏈，是獲著名Gay Freres錶鏈公司的技術幫助，因此復刻作保留了此標誌式設計。（官方圖片）

較近期的成果，就不得不提去年慶祝El Primero誕生半世紀的時候，Zenith為El Primero機芯所作的改動。新面世的El Primero 3600機芯屬優化版本，除了保留了36,000轉高振頻、精準度達到1/10秒的計時功能外，動力儲存則提升至60小時，並為精準調校時間而增加了一個擺輪停擺裝置，還有多項在功能及設計上的微調未能一一盡錄，好使機芯使用起來更切合用家的需要，最重要是走時更平穩更精準，品牌未來將以此機芯為基礎逐步置入Chronomaster系列的其他款式，進一步配備其他功能。

Defy 21 Land Rover Edition限量款腕錶，彰顯了Land Rover的堅韌精神以及El Primero高振頻計時碼錶的穩定性，內置1/100秒計時機芯，首次配備線性動力儲備視窗。（$106,900）（陳智良攝）

挑戰1/100的極限

品牌為Defy系列而打造的Defy El Primero 21超高振頻機芯更是不得了，成功挑戰製錶極限，最大特點是擁有兩組不受磁場和溫度影響的擒縱系統，其中一組每小時36,000轉的擺輪負責腕錶的走時；另一組振頻達每小時360,000轉的擺輪則負責計時功能，因此能顯示準確至1/100秒的計時，獲TIME LAB天文台錶認證。

Pilot Type 20 Rescue腕錶，採用了全新45毫米磨砂精鋼錶殼底蓋並鐫刻Zenith飛行儀器標識，配上復古小牛皮鉚接錶帶，再現20世紀初的復古外觀。（$60,700）（陳智良攝）

在今年Zenith的新錶之中，便有兩款置入了此機芯，分別為品牌跟經典Land Rover Defender汽車，聯手推出的Defy 21 Land Rover Edition限量款腕錶；另外，又跟品牌好友世界知名DJ兼製作人Carl Cox合作，打造的Defy 21 Carl Cox，當指針以每秒一圈的閃電速度掃過錶圈，那種速度感簡直是難以形容的震撼。

Elite系列屬品牌的優雅款式，太陽紋錶盤的下半部設有深藍色月相盤，搭配40.5毫米和36毫米直徑的精鋼或玫瑰金錶殼，更有錶圈鑲鑽的版本。（左 $122,300、右 $106,900）（陳智良攝）

向歷史致敬

El Primero機芯成就了今天Zenith在錶壇的地位，而當年首款搭載這枚開創性機芯的錶款名為A384，品牌為向歷史致敬，今年推出了A384復刻版腕錶。最特別是腕錶沿用了經典的「梯形」錶鏈帶，它採用不尋常的開放式設計，與當時的其他運動型精鋼錶鏈相比，佩戴更舒適、外觀更考究，今天看起來除了有幾分復古味道之外，亦依然入型入格。

產品查詢︰2881 1631

記者：梁靜詩

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