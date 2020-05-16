【降魔的2.0】「大話魔」易宇航因疫情滯留德國　越洋為父醫院訂購醫療用品

▲ 易宇航在新劇《降魔的2.0》中表現受關注，可惜他未能回港宣傳。

德籍港人易宇航（Julian Benedikt Gaertner）在劇集《降魔的2.0》中飾演大話魔比利，昨晚（5月14日）大話魔被豪仔（胡鴻鈞飾）收服及成為馬季（馬國明飾）的僕人。受到新冠肺炎疫情的影響，身在德國的易宇航無法回港，卻因禍得福幫助醫生爸爸。

易宇航受疫情影響無法現身《降魔的2.0》宣傳活動，他認為這次大話魔的角色非常好玩：「《降魔的2.0》團隊很好，可以接受我很多想法，亦願意花時間和我講解角色，推動我做到最好。」

▲ 易宇航在《降魔的2.0》中演大話魔王。（《降魔的2.0》截圖）

擅長畫畫的他坦言，若時間充裕的話，自己可以幫忙為劇集畫更多的畫，甚至可帶自己的舊作充當道具。

受疫情影響滯留德國

其實，易宇航很早已經有回德國的計劃，可惜碰上新冠肺炎，打亂他的計劃：「原定4月回香港，不過受疫情影響買不到機票，希望5月中可以回香港。暫時我在德國仍不能接新劇，很多的試鏡和宣傳也未能出席。」

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▲ 易宇航指受疫情影響滯留德國。（受訪者提供）

留在德國期間，60多歲的醫生爸爸因心臟出問題，不能回醫院工作，遇上新冠肺炎，滯留在德國的易宇航正好能幫手：「很多事情需要爸爸決定，他又不會用facetime，所以工作上我要幫助他，也陪他多聊天和運動，照顧身體。」

德國醫療物資短缺

受到疫情影響，德國同樣面對醫療物資短缺問題，易宇航表示：「德國一個醫療口罩原本是5歐元，現在升到50歐元，好貴而且買不到，因為全部都是中國製造。」

▲ 易宇航的爸爸及姐姐均為醫生。（受訪者提供）

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幸好易宇航有認識的朋友幫忙，請他們幫忙寄口罩：「有相熟的朋友介紹一些醫療用品的老闆給我，可以給我很優惠的價錢，我也訂了1萬個口罩給爸爸的醫院和醫生朋友。」

受爸爸影響愛上演戲

出生於醫學世家的易宇航，祖父、父親和姐姐都為醫生，他卻鍾情表演：「自己一直有在醫院幫忙，知道醫院生活不適合我，其實爸爸也是一個藝術家，喜歡表演，我也是受他影響愛上表演，所以他很明白我和支持我。」

▲ 大話魔被小馬收復後的演出非常搞笑。（《降魔的2.0》截圖）

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姐姐和爸爸在同一個環境工作，難免會發生爭執，易宇航認為自己可以擔當中間的「和事佬」：「疫情突然爆發，醫院很多政策上要作出改變，要很快決定、準備、購買等，他們的原意是一樣的，但溝通上出現分歧，所以吵了一場大架，雖然我不是醫生，但我可以聆聽雙令他們說出自己的想法。」

因疫情德國滯留，但易宇航反而能減輕父親和姐姐的重擔，應付疫情。

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記者：鄭嘉瑤