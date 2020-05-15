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【香港的真相】林鄭：監警會報告客觀全面　以事實為基礎是極有分量

社會 18:08 2020/05/15

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熱門 消委會 CuMask 十八年後的終極告白 烹飪教煮 降魔的 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 超市大搜查 口罩供應

林鄭月娥稱，政府接納監警會的52項建議。（陳靜儀攝）

行政長官林鄭月娥今（15日）會見傳媒，記者會現場以「香港的真相」作背景標語，輔以去年反修例運動的相關示威圖片。

她指出，監警會今日向她提交反修例運動的審視報告，她認為報告全面、客觀，並以事實為基礎，極有分量的報告。報告審視大量圖片、影片等資料，並在網上討論區、社交媒體、影片分享平台尋找大量資料，也有社會各界及市民資料，以清楚時序表達出來，確保內容有充分依據，做法公開透明。

她稱用了整整十小時，一口氣看完中文版報告，除了讚賞監警會努力，也敬佩監警會為了釐定事實，從不同途徑查核資料，並作出核對。她呼籲，無論社會大眾在這次社會事件，抱持甚麼態度也好，或有什麼政治立場也好，也要公道評價這份報告。

她稱從特區政府的管治去看，整個反修例活動於過去十個月已變質。由最初反對政府修訂《逃犯條例》，要求撤回草案，到要求特赦被捕人士，要求成立獨立調查委員會查警察，以及要求實行普選；再變本加厲到有人鼓吹港獨，要求外國介入；以至議會內外，要求解散警隊。她形容這些行為是危害特區政府管治，居心叵測。

監警會公布反修例審視報告　指警方於元朗721事件低估情報錯失介入機會

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記者：吳卓峰

請願示威 林鄭月娥 監警會

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