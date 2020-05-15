【DSE歷史科】教育局要求取消涉中日關係爭議題目　有考生指花時間答題擔心影響成績

▲ 教育局局長楊潤雄指，取消DSE歷史科具爭議的分題是對考生最公平的做法。（陳靜儀攝）

DSE中學文憑試歷史科試題引起爭議，其中一資料題問到20世紀上半葉的中日關係，當中一分題要求考生參考資料及就他所答，回答是否同意「1900至45年間，日本為中國帶來的利多於弊。」的說法。教育局局長楊潤雄今午（15日）要求考評局取消有關分題。不過，有歷史科考生擔心做法會影響成績。

考生嚴同學表示，該將取消的題目令他不夠時間回答其他題目，如果真的取消，擔心其他題目作答篇幅好少，成績一定低分。另外，多名考生都認為不應取消試題，指已經為考試花好長溫習，憂取消一題，分數少了保障。

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楊潤雄在記者會上被問到做法會否對考生不公，有否考慮重考。他回應指，每一個學生處理題目都有不同情況，但題目本身不公平，亦不能配合課程宗旨，社會會擔心評卷員能否公平評核。他稱，

對所有考生都最公平的做法就是將題目取消，至於如何取消及分數如何處理，相信考評局有既定機制處理。

另有記者問到，考生可以在選擇不同立場應答，能夠回答不同意「利多於弊」。楊潤雄指，題目無論設計、資料選取和資料和題目之間的配合，都不符合高中歷史課程宗旨：

日本在上述年間發動多次對華侵略，其中抗日戰爭造成數以千萬計同胞喪生，題目本身沒有討論空間，答案只有弊，不會有任何的利。

他認為，這些沒有討論空間的題目絕不適合作為教學之用，更不適合用作考核之用。

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記者：徐紹軒、馮琪雅