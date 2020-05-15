【監警會報告】就成立獨立調查委員會　林鄭稱不同意亦不會做

▲ 特首林鄭月娥重申，不會成立獨立調查委員會。（陳靜儀攝）

監警會今日公布報告，檢視過去近一年，警方就反修例示威作出的執法行動，行政長官林鄭月娥今日（15日）見記者。

被問到記者採訪過程中，多次被警方用胡椒噴劑及警棍驅趕，林鄭月娥能否承諾未來不再有此情況出現。

林鄭月娥回應指，警方已邀約傳媒協會溝通，希望警方和傳媒代表能開心見誠，研究兩全其美的做法，訂立「工作守則」。至於能否承諾未來不再有警務人員用胡椒噴劑噴向記者，林鄭表示不能就執法過程的做法代為承諾，並指：

如果制定到一個工作守則，咪最好囉。

被問到會否成立獨立調查委員會，林鄭回應指：

我唔同意，亦唔會做。

今日政府的佈景版一改過去的藍天白雲，改以紅色、火光、催淚彈為主調的《香港的真相》主題。

監警會今日（15日）發表反修例運動的審視報告， 涵蓋6.12警民衝突﹑7.21元朗站事件及8.31港鐵太子站，以及新屋嶺扣留中心等爭議事件，其中報告指出，警方在處理7.21元朗站事件中，不但低估情報，亦錯失介入的良機，亦沒有作出相應部署，到事發後被指警黑勾結，亦沒有及早澄清，激化外界對警黑勾結的指控。監警會主席梁定邦指，今日的報告分16章集中談「大場景」， 一共提出52項建議。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：http://bit.ly/2V94aIF

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：陳梓蔚