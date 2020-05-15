【新冠肺炎】康復者的「恢復血漿」治療成效顯著　港大研究團隊籲捐血

▲ 捐贈的「恢復血漿」一般可保存1年。（網上圖片）

本港疫情持續，惟現時仍然未有效而普及化的疫苗，幸好的是在感染新型冠狀病毒後，身體會製造抗體對抗病毒，而經由康復者捐出的「恢復血漿」是治療新型冠狀肺炎的方法之一，香港大學醫藥學院現正篩選合適康復者，並轉介他們到香港紅十字會輸血服務中心捐血。

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「恢復血漿」成效顯著 有效於臨床治療

由港大微生物學系講座教授袁國勇和內科學系傳染病主任孔繁毅領導的教授團隊早前為康復出院病人檢測，發現當初病徵愈嚴重者，中和抗體的濃度就愈高，而當中約一半康復者的抗體濃度足夠用作血漿治療。在臨床治療上，孔教授表示「恢復血漿」成效顯著，而且治療沒有明顯副作用，一位病人體內的病毒數量更因此而大幅減少。此外亦有患者接受血漿治療後，病毒量大減九成九，呼吸情況亦有改善，毋須繼續插喉，可見「恢復血漿」可有效於臨床治療。

香港紅十字會輸血服務中心與港大研究團隊籲康復者捐血

香港大學醫藥學院現正篩選合適康復者，並轉介他們到香港紅十字會輸血服務中心進行捐血，中心則會負責收集、化驗及處理這些「恢復血漿」，為用藥無效的重症病人帶來新希望。

中心與港大研究團隊都盼望，有更多康復者能積極回應邀請，參與「恢復血漿」捐贈計劃。冷凍的血漿可以儲存一年之久，也可藉此為將來可能出現的「疫境」作好準備。

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捐贈「恢復血漿」所需條件：

足夠抗體水平

男性

年齡介乎18 至60歲

體重60 公斤以上

健康狀况良好，無需長期服藥（高血壓藥除外）

手臂血管粗大

符合以上條件的康復者及有意捐贈者，請聯絡港大醫學院 Ms Teresa Tong （2255 1674） 作進一步諮詢。

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責任編輯：郭家穎