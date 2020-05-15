梁君彥指定陳健波下周一主持內會　郭榮鏗：違反公正性原則

▲ 郭榮鏗認為梁君彥的裁決完全無理及濫權，感到極其憤怒及非常失望。

負責主持內委會主席選舉的公民黨立法會議員郭榮鏗回應，立法會主席梁君彥指定保險界議員、財務委員會主席陳健波主持內會主席選舉一事，質疑對方違反公正性原則，批評該裁決完全無理及濫權，感到極其憤怒及非常失望。

立法會主席梁君彥尋求御用大律師彭力克及大律師陳浩淇的意見後，決定引用《議事規則》第92條，引入新程序處理內會困局，由財務委員會主席陳健波，主持立法會內務委員會主席選舉，並將直接進行選主席的投票程序，不會處理任何規程問題和議案。

郭榮鏗指出，議事規則第92條清楚講明，《議事規則》沒有交代的問題才可用，內會一直根據《議事規則》及《內會守則》選主席，不明白為何可應用第92條。他又指，立法會主席必須緊守公正性才能行使職權，但梁君彥完全談不上公正，反映有關大律師對本港政治情況完全不熟悉及「離地」。

對於梁君彥選擇陳健波主持內會，郭榮鏗表示「摸不著頭腦」，他稱，按一貫做法，就算梁君彥覺得他做得不好，亦應指派最資深的議員主持，即涂謹申和梁耀忠，而若想由建制派議員主持，亦應是石禮謙，而不應是陳健波。

被問及下周一會議會否坐上主席台，郭榮鏗稱不會被容許，相信到時將有大量立法會保安包圍主席台。



記者：林曉君