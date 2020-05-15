【無家者悲歌】《鏗鏘集》直擊疫情下「麥難民」失居所　醫院櫈當床口罩用足7日

▲ 港台節目《鏗鏘集》直擊「麥難民」在疫情下的生活轉變。

香港新冠肺炎疫情持續，限聚令下不少食肆生意大受影響，有通宵營業的連鎖快餐店，更一度暫停晚上堂食服務，牽連了香港被忽視的一群——「麥難民」。港台節目《鏗鏘集》直擊了這班無家者的生活轉變，其中67歲退休人士林伯失去「居所」後，轉到醫院藥房的排櫈上坐著小睡，6時多便起身，展開無家者的一天。

單身的林伯在退休前因出現健康問題，不能再工作，負擔不起租金而成為無家者，開始到一間24小時營業的快餐店睡覺，現時只靠每月3千多元的高額長者生活津貼過活。

▲ 林伯每朝花十多元買一個包及一杯飲品充飢。（影片截圖）

林伯每日只吃早晚餐，早餐到快餐店花十多元買一個包、一杯飲品；午餐不吃，晚餐就吃30元的兩餸，在林伯眼中已是「豐富晚餐」。

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每晚只坐著小睡怕被驅趕

不過，早前因疫情嚴峻，快餐店暫停晚上堂食服務，林伯不得不另覓落腳點。疫情遇上春季梅雨，林伯不想在公園淋雨，就轉到一家醫院藥房「暫住」，最多座位，又有冷氣。但他無日睡得安寧，每晚都擔心被驅趕。

我每晚只能小睡，不敢躺下怕被驅趕，護士見到會通知保安。

▲ 靠每月3千多元過活的林伯，防疫物資短缺，一個口罩戴足七日。（影片截圖）

疫情下醫院是感染高危地方，訪問當日，林伯戴著一個「只用了2天的口罩」，平常一個口罩會用足7天。林伯無奈道，不能顧慮太多，在醫院出入都要探熱，沒有發燒才能進入，「有感染都去了隔離病房。」

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▲ 林伯以白袋膠盛載全副家當，內有樽裝水及馬經等。（影片截圖）

賽馬成寄託 買10元博千元

為免對別人造成困擾，林伯6點幾便起身，盡早乘巴士去大型商場梳洗，以免妨礙人。之後林伯返回快餐店食早餐，研究一下馬經做筆記，測試自己眼光來自娛。投注10元，有機會贏1千元，小賭怡情。

幸好還有賽馬，沒有賽馬很多人會抑鬱，又沒有娛樂，很多地方都不准去。甚麼都沒有很慘的，是不是？

林伯每日在快餐店做筆記，等投注站重開。「最簡單是希望可以繼續跑馬，疫情過後馬會和六合彩重開，大家有寄託。」

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責任編輯︰林綺玲