【貓界KOL】虎斑貓化身圖書館宣傳大使　厭世傲嬌樣扮書中主角推廣閱讀

▲ 美國一間圖書館找貓咪成為宣傳大使，定期扮演書封面、影碟封面、名畫等角色。

為了推廣閱讀，美國一間圖書館有一位貓咪宣傳大使，牠定期扮演書封面、影碟封面、名畫等角色， 以宣傳書籍、電影、音樂及美術等活動。一隻11歲的虎斑貓仔成為貓界KOL，穿上主人奴才為牠設計的衣飾，一面傲嬌擺出厭世面跟書本拍攝，吸引到很多大人及小朋友閱讀。

綜合外媒報道，美國賓夕凡尼亞州中心郡圖書館「Centre County Library」的圖書館的書目服務員Lisa Shaffer，想到找自己的貓主子擔任宣傳大使。在2014年，Lisa一直找尋圖書館的宣傳方法，當時流行逢星期六將貓的照片在網絡開心分享，「貓星期六」（CATurday）活動啟發她，決定找貓咪為圖書館拍攝宣傳照至今。

▲ 貓咪推介小朋友看奇幻冒險《金銀島》。（圖片︰centrecountylibrary IG）

Lisa飼養了7隻貓咪，其中一隻是現年11歲的啡虎斑貓仔Horatio，因為牠性情穩定，可讓人穿上衣服坐定定拍攝，事實上很多貓主子都討厭穿衣。

2014年至今，Lisa無間斷為愛貓Horation扮演Cosplay推介書、影片、電影、名畫等封面人物，當中有不少童書、兒童讀物的角色，包括哈利波特、芝麻街、蝙蝠俠等，亦有扮演名畫名人，如《戴珍珠耳環的少女》 、愛因斯坦、梵高等，貓咪成功吸引小朋友多閱讀。有關相片上載至Instagram「centrecountylibrary」。

▲ 貓咪化身《芝麻街》中的大嘴鳥。（圖片︰centrecountylibrary IG）

增加小朋友閱讀興趣

大多數服裝都是用日常家居用品和手工藝品，例如紙碟，毛氈，紗線等製成的，Lisa分享貓主子很喜歡及合作的原因。

設計貓咪的衣服時，我著重舒適度，不會束縛Horatio。牠會看我在做衣服，像知道衣服是很適合牠，而穿衣服之後會有小食獎勵。

▲ Harry Potter是很多小朋友喜歡的小說，貓咪一面高傲，像在問︰「你看過了沒有？」（圖片︰centrecountylibrary IG）

大家被貓咪療癒之外，讀者也對閱讀引起興趣，小朋友願意探索閱讀更多書籍，貓咪Horatio的出力有助增進文學交流。

▲ 貓咪也能cosplay呈現愛因斯坦的一頭白髮。（圖片︰centrecountylibrary IG）

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責任編輯︰熊詠思