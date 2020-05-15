【誤飲屍水】食水有怪味揭水塔現腐爛男屍　逾80住戶飲屍水12日：我們很無辜

▲ 住戶發現大廈食水有怪味，揭發水塔現腐爛男屍，逾80個住戶飲用屍水12日。

台灣新北市近日爆出一宗恐怖案件。當地一幢大廈住戶發現食水怪異有臭味，百思不得其解，直至管理員打開大廈水塔察看，驚見裡面有一具腐爛男性浮屍，即是80多戶共飲用屍水12天。警方調查後發現，死者為一名50多歲失蹤男子，自4月29日出門後就沒回家。事發後該大廈已立即把水抽乾進行消毒，有住戶表示所有住客都很無辜。

綜合台媒報道，新北市汐止區一幢住宅大廈有多名住戶反映，連日來也發現食水有怪味。4月10日，大廈管理員走上天台水塔察看時，發現水塔被人打開，傳出惡臭，內有一具腐爛浮屍，住戶隨即報警。警方翻看閉路電視及失蹤人口資料，經調查後確定死者是一名失蹤人口，50多歲郭姓男子。

死者家屬向警方表示，男子有輕生念頭，4月29日出門後就沒回家，遂向警方報稱失蹤。日前該男子最後身影的畫面爆光。男子身穿白衣站在街口四處張望，沒多久他慢慢走進巷子。

警方指，男子4月29日清晨趁沒人發時，進入涉事住宅大廈，並乘搭升建機往大廈天台。疑男子破壞大廈水塔鐵鎖後，跳入水塔溺斃。事發後，該大廈已安排清潔公司進行全面消毒，以讓住戶安心。

據指警方已以自殺案結案，惟有買家與屋主殺價失敗，於是爆料，揚言指要讓大家知道該大廈曾發生命案，「你的房屋變凶宅後看你怎麼賣。」

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責任編輯：王俊賢

