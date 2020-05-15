【十八年後的終極告白】7子結局死剩兩個　譚俊彥西裝設計藏玄關【終極劇透】

▲ 譚俊彥在《十八年後的終極告白》中將再開殺戒。

TVB大熱劇集《十八年後的終極告白》今晚（5月15日）大結局，黑化阿Sam（譚俊彥飾）為掩飾殺害賴國明（唐嘉麟飾）及陳淑嫻（江欣燕飾）的真相而大話連篇，更因知道阮進（林嘉華飾）開始懷疑自己，疑向他動殺機，令結局再有人死！

結局篇劇情講到，Sam與阮麗瑾（黃智雯飾）拍拖，為了掩飾自己殺死其母陳淑嫻的真相，Sam與人合作搞會計師樓，希望賺快錢離開香港。但同時，阮麗瑾的爸爸阮進（林嘉華飾）已懷疑Sam是殺死陳淑嫻及賴國明的兇手，正尋找證據。

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▲ Sam會脅持阮進。（《十八年後的終極告白》劇照）

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今晚，Sam將約阮進到18年前兇案發生現場見面，而得悉事件的阿一（陳山聰飾）為阻止Sam一錯再錯就及時趕到現場，豈料惹來殺身之禍，最終被Sam殺死。

而Sam亦持刀脅持阮進，企圖把所有知道真相的人全部清除！

Sam西裝的隱喻

譚俊彥在《十八年後的終極告白》的成魔之路演出精彩，一洗以往演技差之名。而他早前亦透露為演好Sam。

除演技外，更特意在造型上大花心思，從不同的西裝中反映出Sam的心理變化。

他由初期的淺色西裝代表還未沾滿鮮血的雙手，到先後連環殺人的深藍及黑色西裝，代表Sam黑化成魔。

▲ Sam未被黑化前穿淺色西裝。（《十八年後的終極告白》劇照）

▲ Sam黑化後穿深色西裝。（《十八年後的終極告白》劇照）

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7子的平衡時空

而在最後結局，Sam將入獄。出獄後他會與肥仔富（何遠東飾）以老人造型走上山，回味7子當年的情誼，可惜已死剩兩個，非常唏噓。

▲ Sam與肥仔富會在結局到山上懷緬。（《十八年後的終極告白》劇照）

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不過，從劇照中可見結局似乎會有彩蛋，講幻想若18年前沒有發生殺人事件，7子在18年後的命運將截然不同，7人會一起走到山上重聚，算是平衡時空版的美滿結局。

而此結局方式更被發現與劇集《天與地》的結局雷同，同樣講若家明未死的平衡時空會是怎樣，以另一方式呈現大團圓結局。

▲ 7子會在平衡時空相聚。（《十八年後的終極告白》劇照）

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