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【監警會報告】林鄭：接納監報告52項建議　警方應加強跟記者溝通

社會 18:37 2020/05/15

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林鄭月娥稱，政府接納監警會的52項建議。（陳靜儀攝）

監警會今日（15日）公布去年反修例運動的審視報告，行政長官林鄭月娥稱，政府接納監警會52項建議，至少5項建議可優先跟進，包括加強跟記者及新聞界溝通，以及警方應提升監察社交媒體能力等。

保安局局長將成立專責小組，將督導小組研究，跟進建議，定期向行政長官匯報。她認為部分建議可優先考慮處理，例如檢討在大型行動中，如何為記者提供協助，而不影響警方執法；或警方可跟傳媒共同制定工作守則，確保各人自身安全。

【香港的真相】林鄭：監警會報告客觀全面　以事實為基礎是極有分量

她又認為可優先檢討警方內部及其他部門，在大型行動中的協調工作，包括警察總部指揮和控制中心，與前線警員、警方及主辦單位的溝通等。

而因應公眾使用社交媒體的情況日益普遍，提升警方監察社交媒體的能力，要制定程序和制度，以迅速及有效處理公眾關注，以至不實的惡意消息；同時也應該檢討，向公眾發放訊息的機制，提高透明度，減輕公眾憂慮及消除揣測。

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她又認為要汲取新屋嶺扣留中心的經驗，檢討臨時羈留處的安排，以至設改善措施，尊重被捕人士。

就大型公共活動的警員身份識別，她引述報告稱，警員於頭盔展示「行動呼號」，形容是朝著正確方向邁進，警方會盡快完成這方面工作。

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記者：吳卓峰

 

監警會 林鄭月娥

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