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Premiere Elements重映《末日先鋒》《我的野蠻女友》　親子片享「買細送大」優惠

娛樂 18:37 2020/05/15

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熱門 消委會 CuMask 十八年後的終極告白 烹飪教煮 降魔的 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 超市大搜查 口罩供應

Premiere Elements放映《末日先鋒：戰甲飛車》CGS 4K ATMOS巨幕版。

圓方的Premiere Elements戲院是百老匯院線旗下推全新品牌，院內設12個全4K影廳，當中包括2個全港獨有的CGS 4K激光巨幕影廳及THX原音聲效認證影廳；3 個ATMOS 環迴立體聲影廳及1個歐陸風格設計的VIP貴賓廳。

配合Premiere Elements CGS Laser巨幕影廳開幕，將於5月29日獨家首播《末日先鋒：戰甲飛車》（Mad Max: Fury Road）CGS 4K ATMOS巨幕版。這版本更是首度在港播放。在6月會上映22週年經典電影《聲光伴我飛》(The Legend of 1900) 4K數碼修復版。

《聲光伴我飛》

重映35mm菲林版《我的野蠻女友》

另外，Premiere Elements戲院其中一院特別保留菲林放映機，定期放映經典電影。打頭陣的是曾在港掀起熱潮的韓國愛情經典片《我的野蠻女友》。

至於親子電影，Premiere Elements戲院將會9月起在周日定期播放親子片，包括《彼得兔》（Peter Rabbit）、《憤怒鳥大電影》（The Angry Birds Movie）、《大偵探福爾摩斯：逃獄大追捕》等。並特別推出「買細送大」優惠，只要買小童戲票一張，家長即可免費攜同小童一同觀看。

此外亦不定時舉辦親子講座及工作坊活動，詳細資料將容後公佈。

撰文 : TOPick柴犬出動

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