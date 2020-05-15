【虐兒獸行】變態外婆任由前女婿性侵1歲孫女　為錢協力拍片放色情網站直播

▲ 美國一名外婆為了錢，竟任由前女婿性侵年僅一歲的孫女，外婆更協力拍片放上色情網站直播。

在虐兒事件中，狠下毒手的往往就是受害人的至親。美國一名外婆為了錢，竟任由前女婿性侵年僅一歲的孫女，外婆更協力拍片放上色情網站直播，行為令人髮指。

據英國《每日郵報》報道，近日美國阿拉巴馬州（Alabama）一名41歲的外婆Lisa Williamson，被控在色情網站上，直播19歲前女婿Steven Anthony Jackson性侵其一歲孫女的影片。

外婆全程在旁拍片

阿拉巴馬州日內瓦縣（Geneva County）的警長Tony Helms指，該直播錄像是由一名人士向聯邦調查局（FBI）舉報的。阿拉巴馬州國家調查局早前突襲了Lisa的住所，連同Steven一併被逮捕及起訴。

調查人員透露，Lisa除了迫一歲孫女為Steven口交外，亦涉嫌性虐待。孫女慘遭Steven性侵時，她不但袖手旁觀，還全程在旁拍攝，透過線上直播供色情網站的會員觀看。

Lisa面臨兒童性虐待、製作及散布兒童色情片等起訴，Steven則被控以製作兒童色情片和一級強姦罪。

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警方︰這是最糟糕的行為

警長Tony Helms稱，難以置信世上存在如此邪惡的行為。他認為子孫都是珍貴的，應當受到保護，可是現在理應保護他們的人，卻是造成事件的人，他強調「這是最糟糕的行為」。

有不願透露姓名的鄰居對事件表示震驚，並譴責這次虐兒事件，是他們所聽說過最殘酷的行為之一。

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責任編輯︰王明芳