【食用安全】易潔塗層含釋毒致癌風險　6款不含致癌物易潔鑊PFOA Free之選

▲ 易潔塗層含釋毒致癌風險，6款PFOA Free不含致癌物易潔鑊。

易潔鑊是煎炸好幫手，既不易黐底且清洗方便。不過，有指易潔鑊塗層所用的物料PTFE，在煮食時可能會釋出致癌毒素PFOA。TOPick檢視了市面上6款標明PFOA Free的易潔鑊，並請來中文大學生物化學系副教授陳竟明，拆解易潔鑊釋毒風險。

高溫分解可釋出PFOA

易潔鑊之所以不容易「黐底」，技術之一是用上PTFE塗層；而製造這種塗層時，常會用上一種簡稱為PFOA的化學物質，屬可能致癌之物，在製造易潔廚具的過程中，可能會將PFOA釋出於空氣﹑水或土壤等環境中。

此外，PTFE產品遇上高溫分解時，也可能釋出PFOA。有動物研究顯示PFOA可能損害肝臟功能、影響生殖功能或致癌，並可長期存在於環境中不變。

6款不含PFOA易潔鑊

TOPick比較市面上不同牌子的易潔鑊，以下6款產品均標明不含PFOA可能致癌物，價錢由$49.9到$1688不等(實際價錢按商店最後定價為準)。

不過6款易潔鑊中，有2款標明易潔塗層是以化學物質PTFE製造，包括IKEA的「KAVALKAD平底鑊」，其易潔塗層物料是「Teflon® Classic 」，亦即是PTFE；以及韓國「DORCO mychef深型易潔煎鍋」，標明為「PTFE Coating」。

部分易潔鑊例如「PENSOFAL易潔煎鍋」、「LE CREUSET堅韌易潔平底煎鍋」，沒有列出易潔塗層物料，只在產品描述上寫上「Non-stick coating」，實際物料不詳。

▲ 部分易潔鑊有標明不含化學物質PFOA。（TOPick記者攝）

塗層有脫落或刮花 最好停止使用

消委會曾稱，有試驗顯示PTFE在高溫（＞350°C）會分解，並釋出有毒氣體，溫度越高，釋出的毒氣越多。根據內地食品安全標準，容器內壁的PTFE塗料的使用溫度限制在250°C以下。不過日常煮食方法如蒸﹑炒﹑煎﹑炸等，溫度一般不會超過250°C，例如用易潔鑊來煎肉，正常是不會釋出PFOA或其他有毒氣體。

不過綜合資料，易潔鑊塗層在3種情況下容易受破壞，並可能釋出有毒物：

乾燒易潔鑊

用尖利鑊鏟或清洗時刮破

高溫煮食後即用凍水沖洗

中文大學生物化學系副教授陳竟明表示，目前研究顯示，易潔鑊表面塗層含有的化學物質PTFE或PFOA，有可能會引起健康風險。易潔鑊經過長時間使用，或會釋出化學物，而且不同公司，質素都不同。若市民觀察到塗層有脫落或刮花，最好停止使用。

他曾提醒，如易潔鑊屬無牌子、無標明是使用甚麼塗層物料製造，就更要避免購買，同時謹記不可貪平，以免購買了生產過程不明的易潔鑊。

他又認為最佳方法是完全不使用易潔鑊，而沿用傳統的生鐵鑊﹑不銹鋼廚具或蒸爐等。

忌用高溫乾燒易潔鑊

TOPick綜合消委會提供以下易潔鑊使用及保養貼士：

忌用大火或高溫乾燒易潔鑊，持續高溫會縮短易潔塗層的壽命及引致鑊身變型等；煮食時要先放食油或水於鑊中，並以低至中火烹煮為佳。

首次使用前，應先用混和清潔劑的暖水，以海綿或碗布清洗易潔鑊，待乾後可在煮食面均匀地塗上少許食油。

避免用尖銳的金屬鑊鏟或叉，宜用木﹑塑膠或矽膠製造的工具在易潔鑊上攬攪動食物。

切勿在易潔鑊面上切剁食物。

用後應在爐火熄滅後讓鑊自然冷卻，不應立即注入冷水，以免引致變形或油污飛濺。

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責任編輯：沈佩珊