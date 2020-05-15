林卓廷批評監警會對警方「零譴責」　如警方公關顧問報告

▲ 林卓廷撕爛監警會報告以示不滿。（林曉君攝）

對於監警會針對反修例風波進行的首階段報告，民主黨立法會議員林卓廷批評，報告意圖淡化警方問題和行為，對警方「零譴責、零批評」，形容有如警方的公關顧問，教他們如何盡早澄清網上信息和回應傳媒。另一民主黨立法會議員黃碧雲認為，只有成立獨立調查委員會才能尋找真相。

林卓廷認為，報告嚴重扭曲香港過去半年的歷史，尤其是7.21元朗事件。他引述報告指，報告印證了當日元朗西鐵站一帶有便衣警員監察情況，也證實當日有兩名警員身處站內控制室，可以監察到閉露電視片段，觀察站內襲擊事件，難以理解警方為何全部說「睇唔到」。

林卓廷又批評監警會以來警方提交的資料，但沒辦法求證警方的說法，「警方講乜，監警會就信乜。」對於報告中不點名提到林卓廷出現在元朗站，他表示，報告中不點名提到自己的部分有錯誤，批評報告草擬時監警會完全沒有詢問過他，也沒有引用他任何短片。

黃碧雲質疑，監警會受條例限制，根本沒有調查權，無法核實警方所提供的資料是否屬實，沒辦法讓公眾覺得客觀、公正，認為不能化解市民對警方濫權的質疑，認為只有成立獨立調查委員會才能尋找真相。

立法會議員涂謹申則指，報告本身完全沒有前瞻性。從另一層次看，則反映了北京當前的政策是不想化解困局，同時亦應驗特首林鄭月娥曾說「不會出賣警隊」之說。

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記者：林曉君