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【監警會報告】保安局及警方：接納報告　會研究及有效跟進52項建議

社會 20:21 2020/05/15

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熱門 消委會 CuMask 十八年後的終極告白 烹飪教煮 降魔的 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 超市大搜查 口罩供應

監警會主席梁定邦。(陳永康攝)

監警會今日（15日）發表專題審視報告，載述監警會就自去年6月起的大型公眾活動和警方採取的相應行動所作的宏觀性詳細審視，就改善警隊的常規和程序提出的52項建議。行政長官林鄭月娥已要求保安局局長林林李家超成立專責小組，親自督導小組研究和跟進報告提出的各項建議，以及與相關部門和機構溝通。

【香港的真相】林鄭：監警會報告客觀全面　以事實為基礎是極有分量

保安局指，正籌備盡快召開專責小組會議，就如何跟進監警會提出的52項建議擬訂工作計劃及訂出工作優先項目。專責小組的成員將包括警方，以及與檢討項目相關的部門及機構代表。保安局局長督導的專責小組會仔細研究及有效跟進監警會提出的52項建議，並會定期向行政長官作出匯報，以及考慮適時對外公布進度以提高透明度。警方亦會按《獨立監察警方處理投訴委員會條例》下的機制，與監警會匯報及商討。

監警會公布反修例審視報告　指警方於元朗721事件低估情報錯失介入機會

警方回應報告指，知悉和接納監警會的報告，並感謝監警會主席和委員所付出的寶貴時間和努力，在短時間內完成審視工作，就警方處理大型公眾活動提出多項具建設性的改善措施，會認真審閱報告內容，參與及全面配合由保安局局長督導的專責小組，仔細研究和跟進報告提出的52項建議。

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責任編輯：蘇文軒

林鄭月娥 監警會 保安局

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