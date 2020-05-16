滿福樓推出南非菜配南非酒　鮮鮑乾鮑菜式任君選擇

▲ 豉油皇煎原隻南非鮑魚(170元)：用豉油輕煎過的鮑魚，味道香濃。(餐廳提供)

香港有不同種類的餐廳，但通常不離中、日、東南亞，又或意法美，以及葡萄牙及西班牙等等，至於南非這個香港人也會踏足的旅遊勝地，其實也有不少美食。香港萬麗海景酒店最近推出「精采南非」美酒佳釀體驗，以著名的南非鮑魚配合南非酒，打造充滿特色的南非宴，讓大家細味品嘗。



酒店滿福樓是次推出的南非菜式，由行政總廚孫錦勝師傅設計，用南非鮑魚作主打，配以精選南非佳釀提升滋味。

菜式有頭盤南非鮮鮑魚三鮮沙律，把自家製的沙律醬配合醋珠，提升了鮑魚的鮮味，味道豐富。另一款的涼伴南非鮮鮑魚配胡麻冰菜，孫師傅以酸酸甜甜自製梅子汁伴以鮑魚，能突出鮑魚的天然鮮美，還有伴碟的冰菜，就增添爽脆口感，夏天食最合適。

▲ 前菜有以下兩款，包括南非鮮鮑魚三鮮沙律(圖左，188元)、南非鮮鮑魚配胡麻冰菜(圖右，188元)。(餐廳提供)

以上兩個頭盤宜配搭充滿柑橘香氣，以及花香及礦物味的Klein Constantia Metis, Sauvignon Blanc, 2016，把鮑魚的鮮味提升至另一層次！

▲ Klein Constantia Metis, Sauvignon Blanc, 2016 (600元/枝、130元/杯)有花香，跟鮑魚很對味。(餐廳提供)

豉油煎鮑魚添滋味



如果想惹味一點，可挑選豉油皇煎原隻南非鮑魚，肥美的6頭鮑是主角，煎得恰到好處故鮮嫩彈牙，孫師傅更在鮑魚表面畫上格紋，令鮑魚吸收了豉油皇汁，味道香濃。

品嘗這道菜式可配襯David and Nadia, Elipidios, 2016年紅酒，散發花香、黑莓、丁香、月桂葉及白胡椒等香氣，與菜式的鹹香互相輝映。

▲ 產量並不多的紅酒David and Nadia, Elipidios, 2016(850元/枝、180元/杯)，大家不妨一試。(餐廳提供)

值得一提是，這枝富有個性的紅酒，產量甚少，全球只有約7,500枝，分別在桶內熟成12個月及在瓶內熟成18個月，屬中等酒體、單寧細膩而優雅，值得大家細味。



接下來的原個椰皇鮑魚灌湯包，肉汁豐腴的灌湯包及鮑魚，配以雞湯和椰子水跟整個椰皇燉煮，味道滿有層次感。

▲ 椰皇鮑魚灌湯包(148元)：鮑魚吸收雞湯後，味道清香，十分滋味。(餐廳提供)

這菜式最適合配搭以香檳製法釀製的Villiera, Tradition, Brut, NV，氣泡酒酸度鮮明，並且富烤麵包及果香，與椰子及鮑魚的鮮甜很合襯，味道醉人。

▲ Villiera, Tradition, Brut, NV (450元/枝、100元/杯)：這枝氣泡酒味道幽香，更滿有果香氣息。(餐廳提供)

除了可配酒的以上菜式外，其他鮑魚菜也很有睇頭，如南非鮑魚豬筒骨煲老雞，特別以老雞做材料，伴以濃香的豬筒骨，令湯入口更富質感，還連同南非鮑魚一同熬4小時以上，成為一鍋火候十足的老火湯。

▲ 南非鮑魚豬筒骨煲老雞(每位288元，要8位起，1天前預訂)：用鮑魚熬湯充滿鮮味，更滿有火候。(餐廳提供)

其餘菜式還有味道香濃的松露醬露筍炒南非鮑片，以及矜貴的蠔皇原隻吉品南非乾鮑，19頭的每隻850元，27頭則為每隻418元，食客可悉隨尊便。

滿福樓

地址︰灣仔港灣道1號香港萬麗海景酒店3樓

電話︰2802 8888

供應期︰即日至5月31日

撰文：楊樂天