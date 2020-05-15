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【DSE歷史科】教育局要求取消爭議題目　考評局回應稱事關重大影響深遠

社會 20:32 2020/05/15

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熱門 消委會 CuMask 十八年後的終極告白 烹飪教煮 降魔的 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 超市大搜查 口罩供應

教育局要求取消DSE歷史科有關試題，考評局指這將影響考生的成績以及公開考試的評核，考評局委員會將盡快召開特別會議，商討如何跟進。(資料圖片)

DSE中學文憑試歷史科試題引起爭議，其中一資料題問到20世紀上半葉的中日關係，當中一分題要求考生參考資料及就他所答，回答是否同意「1900至45年間，日本為中國帶來的利多於弊」的說法。教育局局長楊潤雄今午（15日）召開記者會要求考評局取消有關分題。

教育局下周一（18日）也會派員到考評局調查，審批出題機制，而教育局也會檢討現行機制，發揮監管角色。

考評局回應指歡迎任何有助優化考評機制的專業意見與建議，對於教育局將派員了解香港中學文憑考試(文憑試)的擬題機制，以及計劃整體檢討現行考評機制，考評局會盡量配合，以持續優化及改進。

【DSE歷史科】教育局要求取消涉中日關係爭議題目　有考生指花時間答題擔心影響成績

【DSE歷史科】中日關係試題惹爭議　考評局深夜聲明將嚴肅跟進處理　確保考生得到公平及準確評核

至於教育局要求取消歷史科的有關試題，考評局指這將影響考生的成績以及公開考試的評核，考評局委員會將盡快召開特別會議，商討如何跟進，以確保所有考生的學業得到公平及準確的評核，並維護文憑試的公平公正及認受性。

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責任編輯：楊玉珠

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DSE 中學 中日關係 楊潤雄

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