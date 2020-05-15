【DSE歷史科】葉建源反對取消試題憂破壞考試制度獨立性　教局指題目不適合作考核用

▲ 教育界立法會議員葉建源反對教育局要求取消試題的做法。（資料圖片）

中學文憑試(DSE)歷史科涉及中日關係試題引起爭議，有題目要求考生回答是否同意「1900至45年間，日本為中國帶來的利多於弊」的說法。教育局局長楊潤雄今午（15日）要求考評局取消有關分題。教育界立法會議員葉建源和教協均反對有關做法。

教育局局長楊潤雄今日中午在記者會上表示：「日本在上述年間發動多次對華侵略，其中抗日戰爭造成數以千萬計同胞喪生，題目本身沒有討論空間，答案只有弊，不會有任何的利。」他又認為，這些沒有討論空間的題目絕不適合作為教學之用，更不適合用作考核之用。

葉建源指，擔心取消試題，將帶來一系列的負面影響，包括可能破壞獨立的考試制度，影響考生福祉。他又指，考生作答時不一定需要附和提供的資料，可以是批評，也可以是不同意，認為教育局指試題引導考生支持利多於弊的說法並不合理。

教協則指，現時考評局的擬題機制已經包含前線教師、校長及大專學者在內，可以廣納學科的專業意見，而並非由單一人士可以左右擬卷決定，教育局不應輕率插手。

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責任編輯：陳梓蔚