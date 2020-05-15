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將軍澳市鎮公園公布設計圖　以「海綿城市」概念設計

社會 22:24 2020/05/15

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熱門 消委會 CuMask 十八年後的終極告白 烹飪教煮 降魔的 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 超市大搜查 口罩供應

第68區中央公園設計概念圖。（區議會文件圖片）

建築署早前在西貢區議會匯報第68區中央公園設計，當中提及海綿城市的概念，究竟一個公園能如何成為「海綿」，署方今日（15日）公布設計構想圖解釋。

（區議會文件圖片）

建築署解釋指，海綿城市是現代雨水管理模式，讓城市在下雨時收集雨水，並在有需要的時候把蓄存的雨水釋放並加以利用 。

而根據署方簡報，公園有5項擬建設施，達至「海綿城市」，分別為「種植區內的雨水收集系統」、「種植區內的蓄水池」、「種植區內的雨水花園」、「具蓄水功能的草地」和「使用透水鋪地物料」。

記者：陳梓蔚

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