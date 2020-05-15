將軍澳市鎮公園公布設計圖 以「海綿城市」概念設計 社會 22:24 2020/05/15 分享： 熱門 消委會 CuMask 十八年後的終極告白 烹飪教煮 降魔的 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 超市大搜查 口罩供應 ▲ 第68區中央公園設計概念圖。（區議會文件圖片） 建築署早前在西貢區議會匯報第68區中央公園設計，當中提及海綿城市的概念，究竟一個公園能如何成為「海綿」，署方今日（15日）公布設計構想圖解釋。 ▲ （區議會文件圖片） 建築署解釋指，海綿城市是現代雨水管理模式，讓城市在下雨時收集雨水，並在有需要的時候把蓄存的雨水釋放並加以利用 。 而根據署方簡報，公園有5項擬建設施，達至「海綿城市」，分別為「種植區內的雨水收集系統」、「種植區內的蓄水池」、「種植區內的雨水花園」、「具蓄水功能的草地」和「使用透水鋪地物料」。 記者：陳梓蔚 相關文章 政府擬在將軍澳建聯用綜合大樓 設區內首個公眾街市及西貢社區康建中心 11:17 2020/04/30 政府擬在將軍澳建聯用綜合大樓 設區內首個公眾街市及西貢社區康建中心 【本地遊】將軍澳行山釣魚翁半日遊攻略 康城秘徑因維修工程受影響 13:01 2020/04/30 【本地遊】將軍澳行山釣魚翁半日遊攻略 康城秘徑因維修工程受影響 社聯將軍澳擬發展組合屋 建360伙可住846人 14:59 2020/05/14 社聯將軍澳擬發展組合屋 建360伙可住846人 建築署 區議會 將軍澳