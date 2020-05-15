違限聚措施遊戲機中心續營業　負責人及3顧客判罰款

▲ 案件今於九龍城裁判法院提堂。

政府因應新冠肺炎疫情而實施限聚令的措施下，油麻地1間遊戲機中心違例續營業，負責人被控1項違反規例第599F章及1項管理賭場控罪，另3名顧客則各被控1項在賭場內賭博，案件今（15日）於九龍城裁判法院提堂。4人承認控罪，負責人因未有將中心關門而違例，被判罰款5,000元，另因管理賭場被監14天，緩刑15個月，3名顧客則被判罰款300至500元。

涉案負責人為報稱無業的蕭志風（23歲），被控1項管理賭場及1項「表列處所管理人未有遵從食物及衛生局局長根據法例第599章附屬法例F第8（1）條發出的指示」。控罪指他於2020年4月22日，在油麻地上海街113號1樓管理賭場，以及作為管理人沒有遵從條例發出的指示關閉遊戲機中心。

另外，3名被告為36歲女子Cordero Jenelie Gascon、39歲男子林劍聰及65歲男子Santos Edward Francis。3人分別被控1項在賭場內賭博，控罪指他們於同日同地在賭場內賭博。

4名被告今承認控罪，蕭親自求情指，案發當天首日上班，當時妻子已放多天無薪假，他到案發遊戲中心工作，是為了供養家庭。裁判官指，被告行為無視公眾衛生安全，令肺炎疫症難以控制，判罰款5,000元，另就管理賭場判監14天，緩刑15個月，另3名被告分別被判罰款300至500元。

案情指，根據《預防及控制疾病（業務及處所）規例》第599F章，2020年4月10日至23日期間，遊戲機中心必須關閉。案發當天警方進行突擊巡查行動，警員到達案發地點後，蕭開門給進入遊戲機中心的顧客，警員發現中心內有3人正在玩「打魚機」及「打飛機遊戲機」。

警誡下蕭承認管理賭場，並指顧客玩遊戲時會使用積分卡，當中積分可以兌換成現金，中心會收取當中10%佣金。另外3名被告亦於警誡下承認犯案。

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記者：林欣樂