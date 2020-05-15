抵港美籍漢涉擅離檢疫居所  首宗涉違家居檢疫令開審

▲ 從外地抵港人士需遵守檢疫令。(資料圖片)

57歲美國籍無業漢於今年3月抵港後，報稱會居於尖沙嘴1間公寓隔離14天，惟他之後涉離開報稱單位被控，他早前否認1項未獲許可而離開檢疫地點，案件今（15日）於九龍城裁判法院開審，為首宗否認違反檢疫令而開審的案件。負責發出居家檢疫令的衞生署護士作供指，不敢百分百肯定當時解釋檢疫時有否遺漏。

被告為美國籍男子Steven Lawrence, Roy（57歲），報稱無業，被控1項未獲授權人員許可而離開檢疫地點，控罪指他於2020年3月28日，無合理辯解而離開檢疫地點，即尖沙咀美麗都大廈一單位內，而獲授權人員根據同月18日向他發出的書面命令實行檢疫，但未獲許可下離開檢疫地點。

案件今午開審，被告本打算認罪，並解釋當局指他不得離開檢疫令上地址，但並無向他指明不得離開報稱單位。裁判官認為被告說法屬於抗辯，故不接納其認罪的答辯，維持被告不認罪的立場。

控方傳召衞生署註冊護士羅慧珠（音譯）作供，羅指於3月18日在機場負責向入境旅客發出居家檢疫令，現時未能認出被告，但由於她當時發現報稱地址看似公寓，但被告堅稱該處為一間酒店，故對該名字有印象。

控方問及羅向被告解釋檢疫令時，有否偏離平常做法。羅供稱不敢百分百肯定當時有否遺漏，事發至今已兩個月，她只可以覆述當時流程及一般做法，但亦會擔心自己會有錯漏，要求詢問被告一些細節，但遭控方阻止。聆訊5月25日續。

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記者：林欣樂