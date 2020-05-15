警方FB透露科大生周梓樂一死事件　死因庭初步決定召開死因研訊

▲ 警方在FB透露，科大生周梓樂墮樓死亡一事，已向死因裁判官提交死亡調查進度，死因庭初步決定召開死因研訊。(資料圖片)

警方社交媒體FB官方專頁上載致荃灣區議員岑敖暉的信函，批評岑敖暉近日撰文誣蔑警方謀殺市民，煽動仇恨，鼓吹暴力，對缺乏事實根據的指控表示極度憤慨及遺憾，不排除採取進一步法律行動。但信中透露，警方已向死因裁判官提交死亡調查進度，死因庭初步決定召開死因研訊。

岑敖暉於本月9日，就去年科大學生周梓樂身亡一事，在網上媒體發文批評警方謀殺市民。警察公共關係科總警司郭嘉銓在信中表示，就去年一名男子於將軍澳尚徳停車場墮下身亡一事表示難過，但重申警方當日絕無阻礙救護車救援，警務處及消防處過去已就相關不實指控作出多次澄清。有關案件的調査進度，警方早於岑敖暉撰文前，已向死因裁判官提交死亡調査進度，死因裁判官初步決定召開死因研訊，所有的調查資料日後都會於庭上公開披露，而非岑敖暉所言的「沒有半點進展」。



警方批評，岑敖暉單慿想像及揣測，信口開河地指控警隊，文章內更誣衊警隊殺人，藉此煽動市民報仇利用謠言去鼓吹暴力，行為極不負責任，有違公職人員應有的操守。

岑敖暉在社交平台回應指，仍然確信「周同學的死是由香港警察直接或間接造成」，在真相未明之前，極難改變此立場，又批評警方不調查和不認錯，只為掩蓋真相和打擊不齒他們行為的人。

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記者：蘇文軒