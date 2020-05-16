【險象環生】男童用公園封場膠帶勒頸　外傭懶理只顧玩電話險致奪命意外

▲ 有外傭姐姐帶小朋友到因疫情關閉的公園，任由他們用公園封場膠帶勒頸，自己卻只顧玩電話。

父母聘請外傭幫忙照顧孩子及做家務，僱主不在家亦只能信賴外傭。不過，有網民目擊有外傭姐姐帶小朋友到因疫情關閉的公園，任由男童用公園封場膠帶勒頸，外傭姐姐懶理少主的危險行為，只顧在一旁玩電話，險造成意外。

男童亂玩膠帶勒頸

該名女網民於Facebook公開群組「大圍友聯盟」發帖文講述事件，她指本周一（11日）在沙田大圍田心村附近公園，目擊兩名外傭姐姐帶著小朋友來玩。

小朋友自己坐在地上玩膠紙條，姐姐就棟高隻腳喺凳喺度講電話，一啲都冇理到個小朋友！小朋友就好似街童咁！

她在帖文中附上數張照片，只見一名穿灰色上衣及藍色褲、戴上口罩的男童，跟一名穿灰色上衣及粉紅色褲的女童，在已封場的公園嬉戲。

他們拿起封場的膠帶玩，女童跪在地上玩弄膠帶，男童更用膠帶勒頸，險象環生。仔細一看，女童頸上亦纏著膠帶，只是網民拍攝的角度，未見女童正面。

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外傭拉低口罩玩電話

至於兩名外傭姐姐則坐在公園旁有瓦遮頭的長椅上，邊傾偈邊玩電話，沒有理會兩名少主的危險行為。兩人都有戴上口罩，但其中一人把口罩拉低至下巴位置，另一人索性脫鞋，雙腳放在長椅上。

目擊的網民希望小朋友的父母看到帖文，避免外傭姐姐再帶小朋友到公園玩。她稱外傭姐姐沒有理會小朋友，很容易出事。

小朋友走咗去第二度，或者其實比人帶走咗，其實都唔會有人知！

有網民留言指，看膠帶的狀況認為公園未解封，不適宜去玩，而且疫情下應留在家抗疫，也有網民批評外傭姐姐「工人唔理好易出事，眼見條繩已經箍落條頸度」。

另有街坊表示，疫情下多了不少街童、童黨，他指曾於凌晨時間在大圍，見到有不足8歲的小童周街跑，沒有大人陪同。

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責任編輯︰駱秀玲