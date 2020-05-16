【海洋公園救亡】邱騰華：海洋公園為世界級保育基地　不希望其成為疫情下首個犧牲品

▲ 邱騰華提到不希望海洋公園日後會繼續「攤大手板」向政府申請撥款。（資料圖片）

港府建議撥款54億元予深陷財困窘境的海洋公園「救亡」，包括償還逾30億元商業貸款，商務及經濟發展局局長邱騰華今日（16日）在電台節目中表明，不希望財困的海洋公園成為疫情下首個犧牲品，故望立法會能撥款救亡，而立法會財委會將於下星期二（19日）繼續審議支援海洋公園營運的54億元撥款。

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他認為海洋公園有過輝煌日子，同時亦對香港有獨特性，故希望立法會將能批出54億元撥款為其救亡。他續指公園曾為香港帶來經濟收益，亦有提供2000個全職工作崗位，每年亦有76億元的經濟收益，是法定及非牟利組織，同時為世界級保育基地，所以不希望海洋公園會成為疫情下第一個犧牲品，令多年來建立的付諸東流。

邱騰華亦提到不希望海洋公園日後會繼續「攤大手板」向政府申請撥款，若是在營運上出現問題，政府則不會單方面的資助公園。他表示未來半年會與發展局等部門，研究公園能否將會改變營運模式，與周邊地區發展合作。

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邱騰華指公園現時的困難所在在於疫情下要關閉，在收入停止下，仍然要繼續保住員工及育養動物，使其現金流到6月就會枯竭。但他相信公園將來有能力在毋須依賴政府下重新發展，同時亦有助帶近黃竹坑及香港仔等地區發展。

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責任編輯：郭家穎