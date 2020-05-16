涉賄評卷員取DSE資料　補習導師與前評卷員均脫罪

▲ 被告劉冠華被裁定串謀代理人接受利益罪不成立。（林宇翔攝）

現代教育補習導師劉冠華（Kris Lau），涉以1,000元賄賂時任評卷員的前學生，獲得2017年英文科聆聽卷答案，兩人早前否認串謀代理人接受利益罪，劉及前學生今（16日）在西九龍裁判法院被裁定罪名不成立，申請訟費被拒。裁判官裁決時指，控方未能證明前學生收錢是否作為劉的網絡「打手」的報酬，兩人是否有犯罪意圖上存有疑點，裁定兩人罪名不成立，但其行為是自招嫌疑，只是僥倖脱罪，故拒絕批出訟費。

涉案被告為44歲補習導師劉冠華（Kris Lau）及20歲前學生黃子軒，兩人同被控1項串謀代理人接受利益罪。控罪指，劉於2017年4月17日至5月13日期間，串謀使時任考評局評卷助理的黃，使黃收取1,000元作為向劉披露同年DSE英國語文科卷三（聆聽及綜合能力）的機密資料的報酬。

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兩名被告早前否認控罪受審，控方傳召考評局時任評核發展總經理蔡筱坤作供，蔡指劉曾在其facebook發佈只有評卷員才知道的資料，包括答案、考生答對考題的數據等，均屬於需要保密的內容。蔡又指，該facebook帖文上，撰文者自稱「我係無間道」，令考評局懷疑事件中有「臥底」進行洩密。

▲ 被告黃子軒同被裁定串謀代理人接受利益罪不成立。（林欣樂攝）

黃子軒出庭自辯指，劉付錢給他做「打手」，負責在連登、facebook及YouTube等平台上反駁攻擊劉的言論等，並否認涉案1,000元是劉作賄賂之用。

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記者：林欣樂