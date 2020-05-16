【DSE歷史科】被指事前已知試題內容　教育局：至今未有派員加入考評局歷史科審題委員會

▲ 教育局局長楊潤雄昨日（16日）要求考評局取消是次歷史科有關試題。（資料圖片）

中學文憑試(DSE)歷史科涉及中日關係試題引起爭議，有題目要求考生回答是否同意「1900至45年間，日本為中國帶來的利多於弊」的說法。教育局發言人今日（16日）就有報道指教育局官員開考前已知悉文憑試試題並「設局嫁禍」，澄清局方迄今未有派員加入考評局歷史科審題委員會。

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教育局發言人指根據局方紀錄，有獲教育局聘用的教師，在獲聘前已經以個人身份獲考評局邀請加入該審題委員會，並在獲聘後申請外間工作繼續委員會的工作。基於審題委員會的保密原則，有關人員完全沒有亦不可向其他人士透露試題的內容，包括向教育局任何同事或上司。審題委員會人選由考評局全權負責。近兩年，教育局曾一再要求提名員工加入不同的科目委員會，但是否接納提名、擔當哪種職責及在甚麼階段參與出題及審題工作，是完全由考評局決定。

敎育局發言人又提到，在2019年，教育局曾提名人員加入考評局的歷史科審題委員會，但並未獲邀請。教育局亦曾要求加入在其他科目的審題委員會，當中即使有人員獲邀在委員會中擔任成員，這些人員亦需嚴格保密，完全不可向其他人士包括教育局的任何人員透露試題的內容。發言人又重申，爭議重點是文憑試歷史科出題的適切性，教育局呼籲各界一同正視有關問題，切勿被蓄意誤導，或轉移視線。

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責任編輯：郭家穎