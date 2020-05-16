【曱甴沐浴露】屯門健身室衛生超嚇人變「曱甴樂園」　浴室梘液驚見8隻反肚曱甴

▲ 屯門健身室浴室梘液驚見8隻反肚曱甴。

不論是否疫情期間，衛生一定要做好！有連登網民發帖，指在屯門一間健身房浴室使用了提供的沐浴露後，才發現內藏8隻反肚曱甴，十分嚇人！

網民於連登圖文並茂發帖，指該健身房衛生情況差並非第一日的事，每間中心不論正在健身、吹頭，基本上都可見曱甴爬來爬去，自己也早已見慣不怪。

不過，昨日（15日）他健身後進浴室洗澡，並使用了健身室提供的沐浴露後，才發現盛載沐浴露的器皿中，有些東西「半浮不沉」。起初以為是毛毛蟲，誰知一打算蓋，見到無數隻反肚曱甴。

起初睇以為係毛毛蟲捐咗入去，一打開蓋睇，XX！我都數唔到有幾多隻呀。

▲ 沐浴露裏有無數曱甴。(圖片來源：連登討論區)

從相片可見，沐浴露已飄浮了7隻曱甴，都已反肚，另外沐浴露裏面還沉了1隻曱甴，相當震撼。當事人透露，當時已經馬上轉去另一格洗澡，但仍然有曱甴。而且他已投訴過好多次，職員每次都只話「會抹會抹」。

依家個身仲痕痕地。

由於相片相當驚嚇，其他網民都一致批評「好嘔心」，指以後要自備沐浴露：「呢啲公家野真係唔知咩成份，有咩蛋白質係入邊」、「我試過一次唧出黎，有浸尿味。洗手洗到就甩皮」、「會唔會度度都係咁」、「睇完圖已經覺得會皮膚敏感」。

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責任編輯：王俊賢