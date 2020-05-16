【遙距營商計劃】創科局D-Biz週一接受申請　中小企最高可獲30萬元總額資助

▲ 第二輪防疫抗疫基金下的遙距營商計劃（D-Biz），由下週一起便可經生產力促進局接受申請。

創新及科技局日前宣布，政府在第二輪「防疫抗疫基金」下推出「遙距營商計劃」（D-Biz），支援企業在疫情期間，利用資訊科技方案，開拓遙距業務。每個方案資助最多10元，每間企業最高可獲30萬元總額資助。計劃將於星期一（18日）上午9時起開始接受企業申請。而各中小企在申請時，又有什麼應留意的地方？

是次計劃涵蓋以下12個與遙距營商有關的資訊科技方案類別：

• 網上營商；

• 網上接單和送遞、智能自助服務系統；

• 網上客戶服務和推廣；

• 客戶數碼體驗升級；

• 數碼支付／流動裝置零售管理系統；

• 線上／雲端財務管理系統；

• 線上／雲端人力資源管理系統；

• 遙距文件管理、雲端儲存及遠端存取服務；

• 網上會議工具；

• 虛擬團隊管理和溝通；

• 網絡安全方案；及

• 其他線上／度身訂造／雲端業務支援系統。

在申請資格方面，所有私營企業所有私營企業（不包括上市公司、法定機構和接受公帑資助的非政府機構）如持有有效香港商業登記證、在2020年1月1日前已經開業，並於提交申請時仍在與申請項目相關的行業有實質業務運作，即符合申請資格。

每間企業只可提交一項申請，可包含最多三個資訊科技方案，獲批項目不能同時受惠於政府的其他資助計劃。

計劃透過網上系統接收和處理申請。若申請資料和所需文件齊備，計劃的秘書處會在大約10個工作天內通知申請者有關結果，實際處理時間將取決於收到的申請數量及項目的複雜程度。值得注意的是，為確保資源分配公平、合理，計劃的秘書處每周只會處理最多10個涉及由同一個系統整合服務供應商提供服務的資助申請，其餘的申請會順延至下一個星期處理。

提交申請後，將先由計劃的秘書處查核資格及作初步評核，再提交「遙距營商計劃評審委員會」考慮。評審準則包括：1）建議項目與申請企業的業務是否相關、2）推行細節和預算是否合理、3）服務供應商的相關技術能力等。

政府亦提醒申請者，任何人提交失實資料或虛假文件以獲取資助屬刑事罪行，可能因此被檢控。此外，計劃提供「資訊科技服務供應商參考名單」，為企業提供相關市場資訊僅作參考之用。首批參考名單已上載計劃網頁，其後會定期更新。

責任編輯：曾曉汶