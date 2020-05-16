【有機抗疫】廚神營哥教整有機金盞花羅漢果陳皮茶　清熱潤肺助抗疫（內附詳細食譜）​​​​​​​

▲ 營哥教教整有機金盞花羅漢果陳皮茶。（影片截圖）

疫情下，就算是上班時間都而要堅持抗疫，香港有機資源中心特意請來星級有營廚神營哥於網上分享了有機花茶食譜，方便上班人士在辦公室中焗茶抗疫，其功效為清熱潤肺、健脾燥濕，註冊中醫師楊明霞女士亦會分享當中食材的功效，

▲ 星級有營廚神營哥於網上分享有機花茶食譜。（影片截圖）

有機金盞花羅漢果陳皮茶

材料: (2-4人分量)

有機金盞花 6-8小朵 (或) 適量

有機金羅漢果 1/2個

陳皮 1角

水 2公升

【有機抗疫】星級有營廚神營哥教製有機抗疫小食 齊備清肺熱及消炎功效（內附詳細食譜）

製作步驟，做法(一)：

陳皮提前浸泡，備用

將2公升水煲滾

水滾後，放入半個切碎的有機羅漢果及陳皮，大火煲滾1小時

將煲好的羅漢果陳皮水倒入壺，再放入6-8朵有機金盞花，焗5-10分鐘，完成

（*剩餘的羅漢果陳皮水可以放在冰箱之後再加熱飲用。）

做法(二)：

陳皮提前浸泡，備用

將切碎的四分一個有機羅漢果、陳皮、用作浸焗的陳皮水及500-600毫升的滾水放入焗壺，泡焗20分鐘

最後再放入適量的有機金盞花，泡焗5-10分鐘，完成

▲ 註冊中醫師楊明霞女士亦會分享花茶的功效。（影片截圖）

註冊中醫師楊明霞女士指金羅漢果本身有清熱的作用，同時可以潤肺，特別適合平日多熬夜及夜睡的人士。而金盞花可以加強清熱作用，女士們如果怕寒涼的話就可以加入陳皮，陳皮性偏溫，可以幫助健脾燥濕。

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責任編輯：郭家穎