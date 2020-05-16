【豪宅曝光】拍節目意外曝光豪宅生活　45歲佘詩曼擔心未能生兒育女

▲ 佘詩曼參與內地節目《看我的生活》拍攝，意外曝光豪宅。

藝人佘詩曼於2018年憑內地劇集《延禧攻略》紅遍兩岸三地，近日再憑劇集《鬢邊不是海棠紅》成熱話，是炙手可熱的一線女星。事業成功的佘詩曼身家有傳已逾1.4億，當人人正以為佘詩曼已生活無憂，但她近日卻在節目中透露擔心未能生B，即使生了後當孩子20歲，她已60多歲。

▲ 佘詩曼家有大客廳。（影片截圖）

單身貴族生活

佘詩曼近年主力在內地發展，並參加不同的劇集及綜藝節目拍攝，在最新的綜藝節目《看我的生活》，她就與觀眾分享自己的宅女生活，主要只玩手機、看電視及吃零食，短短3小時內已吃3餐，非常厲害。

為達至逼真效果，節目拍攝更在佘詩曼的家中進行，令她的豪宅意外曝光。

佘詩曼家中有大型客廳，放上L型沙發，即使她整個人卧在沙發上，仍留有非常多的空間，可見客廳非常寬敞。另外，客廳亦連有露台，看夜景一流。

她家亦設有大飯廳，方便招呼不同親朋好友，而在節目中，她亦邀請了20年好友歐陽震華及郭少芸作客聊天。

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▲ 佘詩曼家有大飯廳。（影片截圖）

▲ 佘詩曼家可看夜景。（影片截圖）

佘詩曼恨生B

席間，佘詩曼就表示感情未有着落，指以前有男朋友時就只顧工作冷落對方，導致分手收場，如果可以像歐陽震華一樣有完美對象共度一生就最理想。

之後，歐陽震華講起雪卵的問題，今年已45歲的佘詩曼就表示大為擔心：「生小孩最快要47歲，當他20歲時我已經67歲，能生出來嗎？」

佘詩曼在節目中亦獲安排見醫生，咨詢有關雪卵生小朋友的資料。醫生指當女性到45至50歲時卵子狀態會更差，令佘詩曼當場被嚇，不過醫生就再解釋指卵子狀態與年齡不一定有關，令她鬆一口氣。

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▲ 佘詩曼非常擔心未能生B。（影片截圖）

密做賺錢報答媽媽

佘詩曼自1997年當選港姐季軍後入行，拍過多部經典劇集《十月初五的月光》、《金枝慾孽》、《鳳凰四重奏》及《公主嫁到》等，近年轉戰內地密密做狂賺錢，有傳她現時在香港擁有5個物業，市值估計共1.4億元。

佘詩曼於5歲喪父，其母兼父職獨力養育佘詩曼三兄妹，因此小時候家庭環境欠佳，但佘媽媽仍供女兒赴瑞士修讀酒店管理學系。

所以，她密密賺的原因也是為了報答媽媽的養育之恩，除抽時間陪媽媽外，更曾於母親節時送上一幢三層高的村屋及名車予媽媽，非常孝順。

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▲ 佘詩曼為報答媽媽的養育之恩，曾送上村屋及名車予媽媽。（微博圖片）

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