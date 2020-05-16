【為母則強】兒子偷看性感照後嘲諷大感心痛　麥家琪曾與丈夫分居靠奶奶挽救婚姻危機

▲ 曾歷婚姻危機的麥家琪靠奶奶幫忙化解。

曾是影壇性感尤物的麥家琪，現已改名為麥方喬，初出道時曾演出多部三級片，而她於2006年跟律師王國豪結婚後淡出娛樂圈，專心相夫教子，惟近日她於媒體訪問中透露育兒方面遇上挫折，長子發現她曾影過裸照的「黑歷史」，更對她作出嘲諷。其實麥家琪婚後的路途也不算平坦，8年前婚姻曾現危機，她跟老公曾分居半年，幸得她身邊有個好奶奶助她化解婚姻危機。

1993年麥家琪以17歲之齡參選港姐，當年更是大熱門，卻因為被一男子爆料她在15歲未成年拍下裸照，最後麥家琪5甲不入，轟動一時。起初麥家琪還極力否認，但最後承認照片確實是其本人，她聲稱15歲時在攝影師誘導下拍下未成年裸照，最後其父親向香港高等法院申請禁制令，阻止裸照再被刊登。

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▲ 年輕時的麥家琪。（取自微博）

落選後她加入娛樂圈，先後效力無綫和亞視，雖曾演出多部電視劇集及電影，不過星運平平，麥家琪曾自言年少時沒禮貌兼性格暴躁，故令事業發展一般。

及後她轉型拍攝三級電影，當中2002年跟吳彥祖合作《偷窺無罪》最廣為人知，她全裸上陣跟吳彥祖有激烈床戲，成功上位。

▲ 麥家琪曾演出三級片《偷窺無罪》。（網上圖片）

2006年，麥家琪下嫁大律師王國豪後淡出娛圈，翌年誕下長子Johan，二子Enoch和孻女以晴亦先後於2010及2012年出世，成為三孩之母的她專心在家相夫教子。

不過結婚14年的她也遇上不少挫折，原來她曾患上產後抑鬱，曾經長子不願做功課，麥家琪就會打仔，縱然被家人勸喻看醫生，她依然堅持自己沒問題。而麥家琪於管教子女方面也遇到問題，其長子發現她曾影過裸照的「黑歷史」，更對她作出嘲諷，當時她忍不住掌摑了兒子，其後二子跟細女都跟著嘲諷她。麥家琪跟子女解釋當年因為任性，沒有跟父母溝通才做錯事，她亦希望兒女引以為鑑，而性格樂天的家琪堅信可以撫平傷痛。

▲ 麥家琪跟老公曾經歷婚姻危機。（取自微博）

麥家琪的婚姻於8年前曾現危機，由於她跟老公成長環境大不同，日積月累之下會意見分歧，此外她曾窺看老公的手機短訊，發現跟女性的曖昧對話，其後二人陷入冷戰兼分居半年。

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幸而麥家琪有一個好奶奶，奶奶為人明白事理，跟她逐一分析家裡的情況，而麥家琪亦很尊重這位長輩。麥家琪曾於訪問中說過：「奶奶一直做中間人，分別跟我們傾談，她好包容，令兩個不同性格及成長背的人，學懂接受對方。」

其後於高人指點下，對方建議她改名有助夫妻關係，所以兩年前她決定改名為「麥方喬」，而老公亦最終浪子回頭。

▲ 麥家琪曾帶長子到拔萃男書院進行面試。 （經濟日報圖片）

麥家琪近年也客串演出電影，2018年更參加ViuTV《G-1格鬥會第二季》，另外間中也北上登台賺人仔。

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