袁海文斥基因驗測服務涉不良銷售　檢測後向顧客提供「阿媽係女人」般的普及資訊

▲ 民主黨醫療政策副發言人袁海文要求全面規管基因檢測。（林宇翔攝）

要求全面規管基因檢測基因組醫學督導委員會日前公布《香港基因組醫學發展策略》，但未有規管市面上愈來愈多新興的「直接售予消費者的基因檢測」，因見其誇大誤導宣傳仍存在，對市民消費造成陷阱，民主黨醫療政策副發言人袁海文今日（16日）會見傳媒，指收到最少5宗涉及基因檢測不良銷售的求助，苦主們在完成檢測後只得到「阿媽係女人」般的普及資訊。

袁海文指至今收到最少5宗相關求助，苦主們每人損失金額16,800元，總金額達84,000元。有關苦主們向消委會及海關求助後都無法解決，反映現時對基因檢測的規管不足，必須作全面規管。

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有苦主求助指因求職陷阱，朋友介紹，以網上或傳銷等方式，接觸有基因檢測公司，稱被公司職員洗腦式宣傳基因科技與健康的重要性，並表示如成功推廣公司的基因測試，每成功銷售一單就能分佣金50％。職員再稱苦主們必須先行做基因驗測，才能更有說服力去推介客人，多位苦主指因被誤導及洗腦方式宣傳、受壓等因素而簽署有問題的文件及購買基因測試服務。其中有苦主被要求購買後，更被要求用棉花攝取睡液樣本，才能獲准離開。苦主當晚即時要求退款，但被以因使用服務而拒絕。苦主們曾向消委會及海關求助，消委會因沒有執法或仲裁的權力而未能成功處理，海關表示不在「商品明條例」的規管範圍，而不作跟進。

苦主們展示的12項代謝基因測試結果內容亦強差人意。袁海文指，如肝臟解毒的部分，其建議是應有均衡合宜的飲食，多吃天然食物，掌握三少一高的飲食原則養成良好生活習慣，規律運動等，該些建議均與基因沒甚關係，因這些健康資訊亦其實不需從基因檢測而得知，形容資料內容是「阿媽係女人」的普及資訊。

袁海文認為，現時制度未能保障市民免墮基因檢測陷阱。根據政府提供的資料，非健康相關的基因測試不會受規管，其中包括，

溯源或血統測試

天賦基因測試

運動表現測試

有趣特徵（例如眼睛顏色）

測試營養需要

袁海文指如自稱「非健康」測試就能獲豁免規管，會是極大漏洞，令有問題的基因檢測充斥，非專業人員胡亂銷售也沒有責任和後果，市民將會不斷中招，消費者權益不受保障，事實上，海外有不同規管方式，例如法國禁止非醫療機構執行基因檢測，挪威亦只准許經政府及醫院批准才可提供基因檢測。

袁海文認為沒有法例規管的公眾教育無力，指食衞局應將所有的基因檢測納入醫療儀器作規管，同時亦要求檢測應由合資格的專業人員按有關化驗標準進行，及強制所有於香港提供和銷售基因檢測的公司，必須披露臨床有效性和功用、檢測結果的局限、效能、私隱和倫理問題和風險，以保障消費者的知情權，確保檢測是有科學文獻與有力證據的支持。

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責任編輯：郭家穎