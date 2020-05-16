袁海文斥基因驗測服務涉不良銷售　檢測後向顧客提供「阿媽係女人」資訊

▲ 民主黨醫療政策副發言人袁海文要求全面規管基因檢測。（林宇翔攝）

要求全面規管基因檢測基因組醫學督導委員會日前公佈《香港基因組醫學發展策略》，但未有規管市面上愈來愈多新興的「直接售予消費者的基因檢測」，有見其誇大誤導的宣傳仍然存在，對市民及消費者是極大陷阱。民主黨醫療政策副發言人袁海文今日（16日）會見傳媒，指收到最少5宗涉及基因檢測不良銷售的求助，苦主們在完成檢測後只得到「阿媽係女人」般的普及資訊。

袁海文指至今收到最少5宗相關求助，苦主們每人損失金額16,800元，總金額達84,000元。有關苦主們向消委會及海關求助後都無法解決，反映現時對基因檢測的規管不足，必須作全面規管。

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有關苦主求助指因經求職陷阱，朋友介紹，網上，或傳銷等方式，接觸海至雅公司的基因檢測。苦主們被公司職員洗腦式宣傳基因科技與健康的重要性並表示如成功推廣公司的基因測試，每成功銷售一單就能分佣金50％。職員再稱苦主們必須先行做基因驗測，才能更有說服力去推介客人，多位苦主因被誤導，洗腦方式銷售，受壓等因素而簽署有問題的文件及購買基因測試服務。其中有苦主被要求購買後，被要求用棉花攝取睡液樣本，才能獲准離開。苦主當晚即時要求退款，但被以因使用服務而拒絕。苦主們曾向消委會及海關求助，消委會因沒有執法或仲裁的權力而未能成功處理，海關表示不在「商品明條例」的規管範圍，而不作跟進。

苦主們展示的12項代謝基因測試結果內容亦強差人意。如肝臟解毒的部分，其建議是應有均衡合宜的飲食，多吃天然食物，掌握三少一高的飲食原則養成良好的生活習慣，規律運動等，該些建議均與基因沒甚關係，因這些健康資訊亦其實不需從基因檢測而得知，形容資料內容是「阿媽係女人」的普及資訊。

袁海文認為現時制度未能保障市民免墮基因檢測陷阱。根據政府提供的資料，非健康相關的基因測試不會受規管，其中包括，

溯源或血統測試

天赋基因測試

運動表現測試

有趣特徵（例如眼睛顏色）

測試營養需要

袁海文指如自稱「非健康」測試就能獲豁免規管，會是極大漏洞，令有問題的基因檢測充斥，非專業人員胡亂銷售也沒有責任和後果，市民將會不斷中招，消費者權益不受保障，事實上，海外有不同規管方式，例如法國禁止非醫療機購執行基因檢測，挪威亦只准許經政府及醫院批准才可提供基因檢測。

袁海文認為沒有法例規管的公眾教育無力，指食衛局應將所有的基因檢測納入醫療儀器作規管。同時他亦要求檢測應由合資格的專業人員按有關化驗標準進行，及強制所有於香港提供和銷售基因檢測的公司，必須披露臨床有效性和功用，檢測結果的局限，效能，私隱和倫理問題和風險後，以便消費者作知情決定，確保檢測有科學文獻與有力證據的支持。

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責任編輯：郭家穎