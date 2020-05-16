【救人英雄】 為照顧染疫子女父母甘願留隔離病房　中大兒科醫生做病患家庭最強後盾

▲ 中大醫學院兒科學系副教授林鴻生醫生自言，是次疫情除了對抗病毒，最重要的可能是要多一點溝通及同理心

新冠肺炎襲港，疫情至今已逾百日。截至今年4月底，本港新型冠狀病毒疫情中，共有71宗18歲以下的確診個案，包括13名留醫威爾斯親王醫院的病人，當中有幼兒，也有青少年。兒科醫生除了要與新病毒惡鬥外，最大挑戰更是如何顧及公共衞生考慮之餘，又能盡量減少對青少年或幼童患者的心理造成負面影響。中大醫學院兒科學系副教授林鴻生醫生自言，醫生治病的同時，亦要重視患者的情緒，甚至連家人的心理狀況都要關顧。

中大醫學院兒科學系副教授林鴻生醫生在病房內，總是穿着粉藍色的醫生制服，很少看到他穿起白袍，那種在胸口位置繡上自己名字的白袍，他也沒有。林醫生說，他在英國受訓時已習慣接觸兒科病人時不穿白袍，一來是希望可以讓病人感覺親切一點，不要嚇怕患病的小孩子，二來是擔心白袍容易增加交叉感染的風險。

林醫生認為，兒科向來在照顧病童的健康之餘，也重視他們的情緒，甚至連家人的心理狀況都要關顧。13名留醫威爾斯親王醫院的病人，當中有幼兒，也有青少年。這些個案的共通點是他們都只有輕微症狀，甚至是無症狀的確診者。面對此類個案，林醫生認為最大挑戰是如何顧及公共衞生考慮之餘，又能盡量減少對他們的心理造成負面影響：

我哋最重要嘅目標係唔畀病毒散播，用辦法將一啲冇病徵嘅小朋友困喺一個地方幾星期…… 你可以想像一個15、16歲嘅人，冇咩唔舒服，但又困住佢幾個禮拜，佢會唔會有心理陰影？

林醫生指，少年人可以上網或用視像聊天解悶，幼兒病人則需要家人陪伴照顧。在病房設施許可下，家人可要求留院照顧年幼的確診者。不少父母為照顧年幼子女，都選擇犧牲留在隔離病房照顧染疫子女，幸好暫時未有人因此染疫。但長時間留在隔離病房，他們承受巨大的心理壓力，疑問也特別多，例如孩子會否再被傳染？測試呈陰性又是否等於「斷尾」？面對尚有大量未知數的疫情，林醫生坦言兒科專家也要多問同僚兼多看文獻惡補。他認為，最困難是要讓照顧者和患者理解隔離措施是考慮到社會整體益處：

要用時間解釋，正因為佢唔係好病，你更可以騰出時間同佢同埋佢嘅家人溝通。

他笑言，確診個案中有愛活蹦亂跌的小孩，維持病房秩序反成為一大難題，

小朋友鍾意跑來跑去，平時護士可以入病房叫停佢哋，但隔離病房你好難衝入去。

文獻也許無法幫他解決此「疑難」，但今天已成為家長的他，或許會從日常教導孩子的經驗中找到答案。而這場疫症除了緊守崗位做好個人及公共衞生之外，最重要的可能是要多一點溝通及同理心。

TOPick推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康，立即查看：bit.ly/2UJP4dx

責任編輯：林卓昕