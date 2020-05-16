天文台今錄最高32.9度發酷熱天氣警告　提醒市民避免長時間在戶外活動

▲ 天文台今（16日）發出酷熱天氣警告。（資料圖片）

立夏後天氣持續炎熱，天文台今日（16日）發出酷熱天氣警告，最高錄得32.9度高溫，指廣東沿岸地區天氣酷熱，預測今日（16日）大致天晴，下午天氣酷熱，吹輕微至和緩偏南風。提醒市民預防中暑，要避免長時間在戶外活動。

衞生署衞生防護中心今日（16日）亦提醒市民過胖人士、病人包括心臟病或高血壓病人、長者及小童均較易中暑，另提醒進行戶外活動的人士應採取適當措施，預防中暑及曬傷，

帶備並補充大量水分，以防脫水

進行消耗體力的戶外活動時，應避免飲用含咖啡因及酒精類飲品，以免增加水分經泌尿系統流失的速度

穿着淺色、寬鬆及通爽的衣物，減少吸熱，方便排汗及散熱

避免做劇烈運動或作長程的登山或遠足等活動，高溫、出汗及疲乏均會增加身體的負荷

戶外活動宜安排在早上或下午較後時間進行

此外，發言人亦提醒市民在室內應盡量打開窗戶，利用風扇或冷氣保持通爽涼快及盡量安排在較涼快的時間工作。若必須在炎熱環境下工作，盡可盡可能在工作地點加設遮蔭，開始工作後，循序漸進調整工作步伐，並適時在蔭涼處休息，恢復體力。

▲ 天文台今日（16日）在多區錄得高溫。

【消暑良品】中暑可致神經系統功能受損 中醫推介6款解渴食物防中暑【內附2款食譜】

發言人提醒市民應留意由香港天文台（天文台）公布的最新和預測的紫外線指數。當紫外線指數偏高（6或以上）時，

減少陽光直接照射皮膚或眼睛

穿着長袖的寬鬆衣物

戴闊邊帽或撐傘

選擇有遮蔭的地方，或戴上能阻隔紫外線的太陽眼鏡

塗上防曬系數為15或以上的廣譜防曬液，並在游泳、流汗或以毛巾抹身後再次塗上

使用含避蚊胺的昆蟲驅避劑預防蚊傳疾病時，應先塗上防曬霜，然後再塗上昆蟲驅避劑

衞生署衞生防護中心提醒市民若出現頭暈、頭痛、噁心、氣促、神志不清等病徵，應立刻休息和求助，並盡快求醫。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：http://bit.ly/2V94aIF

記者：郭家穎