【防疫抗疫基金】物管支援計劃已批5400宗申請　資助金額涉逾2億元

▲ 物業管理業監管局今（16日）宣布，該局已收到超過8700宗「物管支援計劃」申請，其中5400宗申請已獲批核。

為支援物業管理業的防疫工作，政府日前在「防疫抗疫基金」下設立「物業管理業界抗疫支援計劃」（下稱：「物管支援計劃」）。物業管理業監管局今（16日）宣布，該局已收到超過8700宗「物管支援計劃」申請，其中5400宗申請已獲批核。

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物監局宣布，目前已收到超過8700宗「物管支援計劃」申請，當中超過5400宗申請已獲批核，已批核的申請涉及資助金額超過2億元，惠及超過2.72萬幢樓宇及約5.13萬位前線物業管理（物管）員工。

截止今日，「物管支援計劃」已進行到第二階段，資助合資格大廈的業主組織或物管公司，向前線物管員工發放「抗疫辛勞津貼」；同時亦為業主組織或物管公司提供「抗疫清潔補貼」。其中第一階段涵蓋私人住宅和綜合用途（即商住兩用）大廈；而（第二階段）則涵蓋工業和商業大廈（包括商場）。

應注意的是，「物管支援計劃（第一階段）」和「物管支援計劃（第二階段）」的截止日期分別為五月三十一日和六月十五日。合資格申請的物管公司和業主組織請盡快向物監局遞交申請。

責任編輯：曾曉汶