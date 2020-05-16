體育基金受資助者拖延還款　民政局同意情況不理想下月底將完成檢視及修改指引

▲ 民政局局長徐英偉指同意要檢視機制，下月底前完成檢視及修改相關指引。(資料圖片)

審計報告早前揭露藝術及體育發展基金資助，不同屬會表現目標或指標並未達標，也有受資助者遲向政府退還盈餘，立法會政府帳目委員會就此今日舉行公開聆訊。

立法會議員、專業議政梁繼昌指出，部分資助申請人遲交活動報告，關注當局有否執行罰款機制，以及局方在追討受資助者需要退還的未用結餘的工作流程等。立法會議員、民建聯何俊賢強調，帳委會明白香港運動員辛苦，不是要求有成績，但局方應該了解屬會申請撥款前如何協助運動員達到表現目標。

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體育專員楊德強承認情況不理想，但指不希望因機構欠款問題而扼殺運動員出外作賽的機會，因此不會因過往欠款紀錄而不再批出資助。他又指，現時的指引未有相關罰則，會檢討並盡快落實。民政事務局長徐英偉亦同意要檢視機制，局方及康文署已馬上跟進，會於下月底前完成檢視及修改相關指引。

對於審計報告亦提到大型體育活動事務委員會的出席率，由2018年83%下跌至65%，減少18個百分點。徐英偉指體育委員會及其轄下事務委員會過去5年的出席率平均高於70%，去年出席率較低是因會議曾因去年社會運動而經常改期，而很多委員有其他工作或要備戰未能出席，故採取適當措施方便委員出席，並已開始引入視像會議安排，方便委員遙距參加會議，改善出席率。

徐英偉又指，已於今年三月舉行的體育委員會會議主動提醒委員申報潛在利益衝突，並會定期檢討委員會的利益申報制度。

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責任編輯：楊玉珠