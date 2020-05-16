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【不孝子女】90歲媽媽傾盡一生捱大6子女再湊孫　不孝子女拒照顧慘變人球

親子 16:18 2020/05/16

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熱門 消委會 CuMask 十八年後的終極告白 烹飪教煮 降魔的 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 超市大搜查 口罩供應

新加坡一名90歲老婦捱大6子女後，再幫手湊孫，可是現在子女卻不肯照顧媽媽。

母親總是不求回報地付出，願意花上一生照顧孩子，可是子女又是否願意照顧媽媽。新加坡一名90歲老婦捱大6子女後，再幫手湊孫，可是現在子女卻把媽媽當作人球般，你推我讓不肯照顧媽媽。兄弟為此事出現糾紛，哥哥報警才令事件公開。

據馬來西亞《中國報》報道，該名90歲媽媽有2子4女，排行第三的小兒子歐宗興現年63歲，他照顧了母親32年，去年他跟70歲的哥哥歐宗孔表示，兒子要結婚了，因此家中再沒空間讓媽媽住，並請哥哥照顧媽媽。

兄弟互相推卸 妹妹置之不理

歐宗孔與弟弟歐宗興及姊姊商議過後，彼此同意每月輪流照顧媽媽。只是自從媽媽去年11月由歐宗孔照顧後，弟弟就再沒理會媽媽，儼如將責任交給了哥哥。他又發現侄兒根本沒有結婚。他想把媽媽送交對方照顧，卻遭到弟弟拒絕。

至於姊姊由於早前到中國內地探望女兒，因疫情下暫未能回新加坡，而另外3名妹妹亦對媽媽置之不理，照顧媽媽的責任暫時落在兄弟二人身上。

歐宗孔指媽媽在弟弟家生活了多年，又幫忙湊大孫兒，當時媽媽離開弟弟家時，又難過又不捨。兄弟倆爭持不下，歐宗孔稱弟弟以粗言相向，更指「法庭見」。

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弟強調照顧母逾30年已盡孝

歐宗興反指照顧媽媽30多年以來，其他兄弟姊妹對媽媽不聞不問，只在新年時才來探媽媽。他認為自己已照顧了媽媽多年，不能因他經濟條件較佳，就將照顧媽媽的責任丟給他。而且他每月亦有給媽媽200元新加坡幣（約1,000港元）作生活費，堅稱自己已盡孝道。

他願意出錢讓媽媽入住老人院，可是年邁的媽媽卻不想。現時哥哥歐宗孔聘請了女傭照顧她，女傭月薪2,600元新加坡幣（約3,300港元），他希望兄弟姊妹能分擔一下費用。兄弟就此事仍沒定案，有待姊姊回來後再討論。

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責任編輯︰王明芳

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