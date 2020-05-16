【DSE歷史科】新華社評論文章批評香港教育制度未去殖化　港府應撥亂反正

▲ 新華社評論文章批評香港教育系統藏污納垢、荼毒學生，已經嚴重到必須正視和解決的地方。(資料圖片)

中學文憑試(DSE)歷史科試題引起爭議，其中一資料題問到20世紀上半葉的中日關係，當中一分題要求考生參考資料及就他所答，回答是否同意「1900至45年間，日本為中國帶來的利多於弊。」的說法。教育局局長楊潤雄昨（15日）召開記者會要求考評局取消有關分題，並會於下周一（18日）派員到考評局調查，審批出題機制。

新華社發表題為「香港必須建立與『一國兩制』相適應的新教育體制」的評論文章，批評香港中學文憑試(DSE)歷史科試題竟然出現公然美化日本侵華暴行的題目，考評局如果不取消，勢難平息所有中華兒女的憤怒。

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文章指DSE歷史科和通識科試卷頻現立場偏頗、顛例是非的政治題目，懷疑涉事人對考生進行「滲透性洗腦」。

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文章又批評香港教育系統藏污納垢、荼毒學生，已經嚴重到必須正視和解決的地方。時評說，香港校園似乎成了可以肆無忌憚鼓吹歪理邪說、攻擊「一國兩制」、詆毀民族國家的法外之地；回歸近23年，香港中小學教育至今仍沒有進行去殖民化過程，更沒有建立與「一國兩制」制度相適應的新教育體制，指期待特區政府拿出魄力與勇氣，堅決撥亂反正，下大力氣根治香港教育「頑疾」，為香港未來把好關。

文章亦點名批評立法會教育界議員葉建源沒有譴責卻倒為出試卷的涉事人開脫，不配為人師表。

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責任編輯：楊玉珠