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【香閨曝光】鄭欣宜化身KOL拍片豪宅曝光　謹記亡母教晦買樓保值【多圖】

娛樂 16:47 2020/05/16

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熱門 消委會 CuMask 十八年後的終極告白 烹飪教煮 降魔的 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 超市大搜查 口罩供應

鄭欣宜的千呎香閨曝光。

鄭欣宜近日不時於個人YouTube頻道分享生活點滴及扮靚心得，欣宜不但大方讓素顏樣展現人前，亦令她位處西半山嘉和苑的千呎香閨曝光，原來欣宜緊記媽媽的教導，明白到買樓最保值，故早於11年前已經入市置業。喜愛打扮的欣宜於香閨設置衣帽間外，睡房內更有King size床，看來欣宜是懂得享受生活之人。

鄭欣宜於年初開設YouTube個人頻道，除了於VLOG中素顏上陣，分享扮靚心得外，更不時請朋友到家中聚聚，除了請朋友到家裡打牌及食雞煲外，早前更一班朋友於家裡為為許廷鏗慶祝生日，鄭欣宜把聚會過程拍下放上網，令其香閨內貌得以曝光。

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鄭欣宜示時招呼到其家聚會。

只見其客廳非常闊落，可以放置一張七人大餐桌，另外欣宜曾拍片展示於花墟所買的植物，她將植物一字排開放於廳內，盡現客廳的空間感。

一班朋友於飯廳食雞煲。（影片截圖）

客廳相當闊落。（影片截圖）

於另一片條片中，見許廷鏗走入欣宜的睡房，從而發現欣宜睡房內設有超大衣帽間，另外更有一張超大睡床。

許廷鏗早前於鄭欣宜家裡慶祝生日。（影片截圖）

有King size大床。（影片截圖）

此外浴室是欣宜經常出鏡的地方，因為她要分享護膚心得，只見其家裡浴室設備齊全又夠大。

鄭欣宜於浴室拍片分享美容心得。（影片截圖）

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其實2008年肥姐沈殿霞離世後，外界以為欣宜可立即接收母親的6千萬遺產，然而有指肥姐臨終前跟欣宜達成協議，要欣宜待35歲後才可動用那筆遺產，每月只能從基金中提取2萬元生活費。

而往後幾年欣宜漸漸學習理財，不可以亂花錢的她早年曾辭去司機及傭人，以減省開支。而肥姐早已教曉欣宜要買樓保值，欣宜亦記著媽媽這教晦，她曾對媒體說：「媽咪自小灌輸我要買『磚頭』，所以我希望賺到錢買層四、五百萬的樓收租，我想做收租婆。」

鄭欣宜近日忙於打理個人頻道。（影片截圖）

而她現居的西半山嘉和苑中層單位，亦於2009年以「天立集團有限公司」名義以980萬元購入，實用面積約1093方呎，屬3房單位，有指其物業現已升值逾1900萬港元，估值約3000萬港元。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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