【投資理財】佘詩曼持4物業身家逾1.4億　自住西貢獨立屋市價翻倍

▲ 佘詩曼是圈中的富婆，身家有逾1.4億元。

近年，由香港轉戰內地發展的藝人佘詩曼憑劇集《延禧攻略》爆紅，工作機會多不勝數，豬籠入水。而佘詩曼一向都會買樓保值，據悉她現時手持共4個物業，包括自住的西貢南山相連獨立屋，市值共逾1.4億元，是圈中的女筍盤。

▲ 佘詩曼手持4物業市值共逾1.4億元，是圈中的女筍盤。（微博圖片）

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2015年，自小喪父的佘詩曼為報答媽媽養育之恩，購入西貢南山村的相連獨立屋，一棵予媽媽及哥哥一家居住，一棵用作自住。獨立屋位置雖然偏僻，但背山面海風景好，非常有睇頭。

據指，佘詩曼當年分別以1748萬及1798萬元購入獨立屋，共花3546萬元。2018年，有指相連獨立屋市值近5200萬元。現時，該區類近單位放盤已要逾3000萬元，市值已近翻倍。

▲ 西貢南山村的相連獨立屋同類型樓盤。（經濟日報圖片庫）

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2016年，與佘詩曼英文名同名SHEH CHARMAINE的人，再購入位於何文田皓畋6座的高層F室，實用面積587平方呎，屬於2房2廳間隔，以1406.6萬元買入，呎價約23963元。現時，該屋苑同類型單位放盤值1500萬元。

▲ 何文田皓畋外貌。（經濟日報圖片庫）

早在2012年至2013年間，佘詩曼便以秘書公司名義，分別在紅磡昇御門及跑馬地紀雲峰購入單位，昇御門當時市值786萬元，紀雲峰則市值3340萬元。

在買入後2年間，昇御門已升至1200萬元，而紀雲峰就升至4000萬元，可見佘詩曼多年來投資有道，以樓保值賺下數千萬元。

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