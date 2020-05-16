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四區商場有抗議活動　警方將軍澳東港城拘8人

社會 17:11 2020/05/16

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熱門 消委會 CuMask 十八年後的終極告白 烹飪教煮 降魔的 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 超市大搜查 口罩供應

沙田新城巿廣場，去年至今發生多次示威衝突。(資料圖片)

本港多區再出現示威活動，包括將軍澳東港城商場、沙田新城巿廣場、元朗形點商場、奧海城。其中在將軍澳東港城商場，今日(16日)下午約2時，有數十人聚集，有人高叫口號。

警方在社交媒體FB表示，下午約2時許，有近50人在將軍澳東港城內聚集及叫口號，警方懷疑有人參與未經批准集結，遂進入商場警告集結羣眾離開，但部分人士拒絕聽從警告並起哄叫囂，警方於是採取執法行動，並拘捕8人分別涉嫌「非法集結」、「襲警」及「阻差辦公」罪。

在沙田新城市廣場，同約下午2時，廣場中庭開始有人叫口號，其後約百人在中庭聚集。軍裝警員在下午近4時進入商場，拉起封鎖線，要求記者後退，其後在商場內巡邏，有警員手持胡椒球彈槍。原本叫口號的示威者散去，有店舖落閘。

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奧海城方面，約下午2時半，也有約70人聚集，有人舉起寫有抗議標語的橫額。元朗形點商場，也有約百名示威者聚集，高叫反修例口號，其後部分人到一間餐廳叫口號，有餐廳及附近商舖落閘。

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責任編輯：楊玉珠
 

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請願示威 東港城 新城市廣場 New Town Plaza

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