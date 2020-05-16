酷熱天氣警告生效 民政事務總署今晚將開放19間夜間臨時避暑中心
社會 17:14 2020/05/16
立夏後天氣持續炎熱，天文台今日（16日）發出酷熱天氣警告，民政事務總署今晚（16日）將開放19間夜間臨時避暑中心供有需要人士入住，該等中心將由晚上10時30分開放至明早8時。如需進一步資料，可於午夜前致電民政事務總署熱線25728427查詢。
天文台今錄最高32.9度發酷熱天氣警告 提醒市民避免長時間在戶外活動
19間夜間臨時避暑中心的地點如下：
香港區：
- 中西區 西營盤高街2號西營盤社區綜合大樓3樓西營盤社區綜合大樓社區會堂
- 東區 銅鑼灣福蔭道7號3樓銅鑼灣社區中心
- 南區 鴨脷洲利東邨利東社區會堂
- 灣仔 灣仔皇后大道東258號灣仔街市地下低層灣仔活動中心
九龍區：
- 九龍城 紅磡庇利街42號九龍城政府合署1樓紅磡社區會堂
- 觀塘 藍田啟田道71號藍田（西區）社區中心
- 深水埗 深水埗昌新里1號南昌社區中心
- 黃大仙 慈雲山雲華街45號慈雲山（南區）社區中心
- 油尖旺 油麻地眾坊街60號梁顯利油麻地社區中心
新界區：
- 離島 東涌文東路39號東涌市政大樓地下東涌社區會堂
- 葵青 葵涌葵盛西邨第六座平台葵盛社區會堂
- 北區 粉嶺祥華邨祥華社區會堂
- 西貢 將軍澳坑口培成路38號西貢將軍澳政府綜合大樓地下坑口社區會堂
- 沙田 沙田隆亨邨隆亨社區中心
- 大埔 大埔鄉事會街2號大埔社區中心
- 荃灣 荃灣梨木樹邨康樹樓地下梨木樹社區會堂
- 屯門 屯門蝴蝶邨（近蝶心樓）蝴蝶灣社區中心
- 元朗 元朗朗屏邨朗屏社區會堂／天水圍天耀邨天耀社區中心
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責任編輯：郭家穎