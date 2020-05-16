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酷熱天氣警告生效　19間夜間臨時避暑中心今晚開放

社會 17:14 2020/05/16

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熱門 消委會 CuMask 十八年後的終極告白 烹飪教煮 降魔的 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 超市大搜查 口罩供應

民政事務總署今晚將開放19間夜間臨時避暑中心。（資料圖片）

立夏後天氣持續炎熱，天文台今日（16日）發出酷熱天氣警告，民政事務總署今晚（16日）將開放19間夜間臨時避暑中心供有需要人士入住，該等中心將由晚上10時30分開放至明早8時。如需進一步資料，可於午夜前致電民政事務總署熱線25728427查詢。

天文台今錄最高32.9度發酷熱天氣警告　提醒市民避免長時間在戶外活動

19間夜間臨時避暑中心的地點如下：

香港區：

  • 中西區　西營盤高街2號西營盤社區綜合大樓3樓西營盤社區綜合大樓社區會堂
  • 東區　銅鑼灣福蔭道7號3樓銅鑼灣社區中心
  • 南區　鴨脷洲利東邨利東社區會堂
  • 灣仔　灣仔皇后大道東258號灣仔街市地下低層灣仔活動中心

 九龍區：

  • 九龍城　紅磡庇利街42號九龍城政府合署1樓紅磡社區會堂
  • 觀塘　藍田啟田道71號藍田（西區）社區中心
  • 深水埗　深水埗昌新里1號南昌社區中心
  • 黃大仙　慈雲山雲華街45號慈雲山（南區）社區中心
  • 油尖旺　油麻地眾坊街60號梁顯利油麻地社區中心

新界區：

  • 離島　東涌文東路39號東涌市政大樓地下東涌社區會堂
  • 葵青　葵涌葵盛西邨第六座平台葵盛社區會堂
  • 北區　粉嶺祥華邨祥華社區會堂
  • 西貢　將軍澳坑口培成路38號西貢將軍澳政府綜合大樓地下坑口社區會堂
  • 沙田　沙田隆亨邨隆亨社區中心
  • 大埔　大埔鄉事會街2號大埔社區中心
  • 荃灣　荃灣梨木樹邨康樹樓地下梨木樹社區會堂
  • 屯門　屯門蝴蝶邨（近蝶心樓）蝴蝶灣社區中心
  • 元朗　元朗朗屏邨朗屏社區會堂／天水圍天耀邨天耀社區中心

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：http://bit.ly/2V94aIF

責任編輯：郭家穎

 

酷熱天氣 天文台 民政事務總署

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