酷熱天氣警告生效　19間夜間臨時避暑中心今晚開放

▲ 民政事務總署今晚將開放19間夜間臨時避暑中心。（資料圖片）

立夏後天氣持續炎熱，天文台今日（16日）發出酷熱天氣警告，民政事務總署今晚（16日）將開放19間夜間臨時避暑中心供有需要人士入住，該等中心將由晚上10時30分開放至明早8時。如需進一步資料，可於午夜前致電民政事務總署熱線25728427查詢。

天文台今錄最高32.9度發酷熱天氣警告 提醒市民避免長時間在戶外活動



19間夜間臨時避暑中心的地點如下：



香港區：

中西區 西營盤高街2號西營盤社區綜合大樓3樓西營盤社區綜合大樓社區會堂

東區 銅鑼灣福蔭道7號3樓銅鑼灣社區中心

南區 鴨脷洲利東邨利東社區會堂

灣仔 灣仔皇后大道東258號灣仔街市地下低層灣仔活動中心

九龍區：

九龍城 紅磡庇利街42號九龍城政府合署1樓紅磡社區會堂

觀塘 藍田啟田道71號藍田（西區）社區中心

深水埗 深水埗昌新里1號南昌社區中心

黃大仙 慈雲山雲華街45號慈雲山（南區）社區中心

油尖旺 油麻地眾坊街60號梁顯利油麻地社區中心

新界區：

離島 東涌文東路39號東涌市政大樓地下東涌社區會堂

葵青 葵涌葵盛西邨第六座平台葵盛社區會堂

北區 粉嶺祥華邨祥華社區會堂

西貢 將軍澳坑口培成路38號西貢將軍澳政府綜合大樓地下坑口社區會堂

沙田 沙田隆亨邨隆亨社區中心

大埔 大埔鄉事會街2號大埔社區中心

荃灣 荃灣梨木樹邨康樹樓地下梨木樹社區會堂

屯門 屯門蝴蝶邨（近蝶心樓）蝴蝶灣社區中心

元朗 元朗朗屏邨朗屏社區會堂／天水圍天耀邨天耀社區中心

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責任編輯：郭家穎